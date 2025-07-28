رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: لا فوز بالتزكية في انتخابات مجلس الشيوخ

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن العملية الانتخابية الخاصة بـانتخابات مجلس الشيوخ تسير وفق الجدول الزمني المُعلن دون تسجيل أي عقبات تُذكر خلال فترة الترشح الممتدة من 5 إلى 10 يوليو الجاري.

424 مرشحًا فرديًا بعد الفحص والطعون

وأوضح بدوي، خلال حديثه بقناة “اكسترا نيوز” أن عدد المتقدمين بأوراقهم على النظام الفردي بلغ 469 مرشحًا، تنازل منهم 9 لاحقًا، بينما رفضت لجان الفحص أوراق 36 مرشحًا، ليُصبح العدد النهائي 424 مرشحًا، من بينهم:

183 مرشحًا مستقلًا

241 مرشحًا عن أحزاب سياسية

نظام القوائم: 200 مرشح أصلي واحتياطي

وفيما يتعلق بنظام القوائم، أشار بدوي إلى أن عدد المرشحين بلغ 200 مرشح بين أصلي واحتياطي، دون تسجيل اعتراضات مؤثرة حتى الآن.

شكاوى الزحام بالإسكندرية.. والحل الفوري

وأشار إلى أن الهيئة تلقت شكاوى من ممثلي أحزاب "الريادة" و"الاتحاد" و"المستقلين الجدد" و"الوعي" بشأن صعوبة تقديم مرشحيهم لأوراق الترشح بمحافظة الإسكندرية بسبب الزحام الشديد، مؤكدًا أن الهيئة تدخلت على الفور لحل المشكلة وتمكن جميع المرشحين من التقديم في الموعد القانوني.

بدوي: لا فوز بالتزكية.. وهذه معايير الحسم والإعادة

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على أنه "لا يوجد ما يسمى بالفوز بالتزكية في الانتخابات النيابية"، مشيرًا إلى أن كل مرشح أو قائمة يجب أن يحصل على تأييد شعبي حقيقي وفقًا لمعايير محددة.

معايير الفوز في النظام الفردي

ولفتت: إلي أنه يشترط فوز المرشح بالأغلبية المطلقة (50% + 1) من الأصوات الصحيحة، وإذا لم يحقق أي مرشح تلك النسبة، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات، يُعاد الترشح بعدد يعادل ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة

معايير الفوز في نظام القوائم

وأشار: إذا كانت هناك قائمة واحدة فقط في دائرة انتخابية، يجب أن تحصل على 5% على الأقل من إجمالي عدد الناخبين المقيدين، وإذا لم تحصل القائمة على النسبة المطلوبة، يُعاد فتح باب الترشح لشغل هذه المقاعد.

توزيع الناخبين واللجان الانتخابية

وأكد بدوي أن توزيع الناخبين على اللجان يتم بناءً على محل السكن المثبت في بطاقة الرقم القومي، مع مراعاة التوازن العددي بين اللجان.

وأشار إلي أن عدد اللجان الفرعية: 8,825 لجنة، عدد المراكز الانتخابية: 8,286 مركزًا انتخابيًا، وهدف التوزيع: تحقيق عدالة وعدد متقارب من الناخبين في كل لجنة.

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يومي 1 -2 أغسطس القادم في الخارج، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.

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