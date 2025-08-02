أزمة صحية مفاجئة لـ مدرب منتخب الناشئين قبل أيام من مونديال اليد

تعرض طارق محروس مدرب منتخب الناشئين لكرة اليد، لأزمة صحية مفاجئة قبل أيام من انطلاق بطولة العالم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري.

تم نقل طارق محروس إلى إحدى المستشفيات وخضع لعدد من الفحوصات والتي أظهرت حاجته إلى الخضوع لعملية جراحية.

ويجري مجلس إدارة اتحاد اليد بقيادة خالد فتحي العديد من المشاورات في الوقت الحالي لبحث الموقف بعد الوعكة الصحية المفاجئة التي تعرض لها طارق محروس قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال.

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