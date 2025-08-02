الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أزمة صحية مفاجئة لـ مدرب منتخب الناشئين قبل أيام من مونديال اليد

طارق محروس
طارق محروس

تعرض طارق محروس مدرب منتخب الناشئين لكرة اليد، لأزمة صحية مفاجئة قبل أيام من انطلاق بطولة العالم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري.

تم نقل طارق محروس إلى إحدى المستشفيات وخضع لعدد من الفحوصات والتي أظهرت حاجته إلى الخضوع لعملية جراحية.

ويجري مجلس إدارة اتحاد اليد بقيادة خالد فتحي العديد من المشاورات في الوقت الحالي لبحث الموقف بعد الوعكة الصحية المفاجئة التي تعرض لها طارق محروس قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طارق محروس كرة اليد منتخب كرة اليد بطولة افعالم لكرة اليد

مواد متعلقة

وفاة علاء السيد كابتن منتخب كرة اليد السابق

كرة اليد، 3 فرق أوروبية تزين مونديال الأندية بالقاهرة

كرة اليد، مواعيد مواجهات منتخب الناشئين في بطولة العالم بالقاهرة

كرة اليد، الأهلي يدعم صفوفه بصفقة محلية جديدة

الأكثر قراءة

وفاء عامر: شائعات "ابنة مبارك" غير صحيحة ولن أظهر مجددا مع البلوجرز

والد ضحية حفل محمد رمضان: لم أتلق عزاءً أو تعويضًا من أحد (فيديو)

وفاة محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمي وادي دجلة

الجنيه والدولار

مخدرات ودولارات وهواتف، مضبوطات مع البلوجر مداهم أثناء القبض عليه (فيديو)

حالة الطقس غدا، سقوط أمطار متوسطة على هذه المناطق

وزير الري يوجه رسالة قوية لـ إثيوبيا بشأن سد النهضة

قبل انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2025، تعرف على قواعد التوزيع الجغرافي

خدمات

المزيد

3 طرق للإعلان عن تعريفة الزيادة في خدمات بنك القاهرة

أسعار ومواصفات سيارات بيجو 408 موديل 2026

محظورات على البنوك حسب قانون البنك المركزي

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم السبت 2025.8.2

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعيينات مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السعال في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل

ما حكم صلاة عجوز أخطأت أثناء الفريضة بسبب النسيان؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ما معنى نزول الله إلى السماء الدنيا؟ يسري جبر يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads