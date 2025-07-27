الإثنين 28 يوليو 2025
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رياضة

وفاة علاء السيد كابتن منتخب كرة اليد السابق

علاء السيد، فيتو
علاء السيد، فيتو

توفي علاء السيد كابتن منتخب كرة اليد السابق، ورئيس لجنة المنتخبات باتحاد كرة اليد السابق أيضا.

وشغل علاء السيد عددا كبيرا من المناصب الإدارية، أبرزها عضوية اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي لكرة اليد ورئاسة لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري، وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد.

وتقام صلاة الجنازة غدا الإثنين بعد صلاة الظهر، بمسجد الصديق بمساكن شيراتون.

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