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رياضة

ريبيرو يستقر على ثنائية الدفاع في تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت

ريبيرو
ريبيرو

الدوري المصري، استقر خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ثنائية الدفاع في مباراة مودرن سبورت الافتتاحية بالدوري السبت المقبل للفريقين.

قال مصدر داخل الأهلي إن الثنائي ياسر إبراهيم وياسين مرعي الأقرب للتواجد بشكل أساسي في تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت السبت المقبل. 

ويستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت الموافق 9 أغسطس الجاري، بينما يلتقى بالجولة الثانية نظيره فاركو على استاد القاهرة. 

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في التاسعة مساء السبت القادم وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز. 

وينتظر النادي الأهلي في أول 10 مباريات بالدوري، مواجهات قوية، حيث يلتقي مع بيراميدز في الجولة الخامسة على استاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي الزمالك في الجولة التاسعة

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