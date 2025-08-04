لاعب اليونايتد يرفض إغراءات النصر السعودي وينتظر عرضا من الليجا

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد لم ينجح في التخلص من جناحه البرازيلي أنتوني حتى الآن، في ظل رفض اللاعب المتواصل لكافة العروض التي وصلته.

ولم ينضم الدولي البرازيلي لبعثة اليونايتد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض الفريق مجموعة من المباريات التحضيرية للموسم القادم، نظرا لخروجه من حسابات مدربه البرتغالي روبن أموريم.



ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أنتوني رفض عرضا ثالثا في الأيام الماضية، أملا في الانضمام إلى ريال بيتيس، الذي أعير إليه في منتصف الموسم الماضي.

وحصل أنتوني على عرض من النصر السعودي، الذي يلعب له كريستيانو رونالدو، لكنه قابله بالرفض من أجل اللعب للفريق الأندلسي في الموسم القادم، وهو ما فعله أيضا في وقت سابق برفض عرضي ساو باولو وبوتافوجو البرازيليين.

وأبدى صاحب الـ25 عاما استعداده لتخفيض راتبه، البالغ 4 ملايين جنيه إسترليني سنويا، لتسهيل انضمامه مجددا إلى كتيبة المدرب مانويل بيليجريني.

ويطلب المان يونايتد 30 مليون جنيه إسترليني نظير التخلي عن لاعب أياكس أمستردام السابق، رغم جلبه إلى ملعب أولد ترافورد قبل 3 سنوات مقابل 82 مليونا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.