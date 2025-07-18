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رياضة

نابولي يحرم أندية الدوري الإيطالي من الظفر بـ أوسيمين بعد رحيله

فيكتور أوسيمين، فيتو
فيكتور أوسيمين، فيتو

اقترب جالطة سراي التركي من ضم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، بعقد دائم من نابولي، بعدما أمضى الموسم الماضي، معارًا إلى صفوفه.

ورغم تلقي الدولي النيجيري، مجموعة عروض، على رأسها الهلال السعودي، لكنه يفضل البقاء في النادي التركي.

ووفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن جالطة سراي ونابولي دخلا المراحل الأخيرة في المفاوضات الجارية بشأن أوسيمين، وذلك بعد محادثات مثمرة، مساء الخميس.


وأفاد بوجود اتفاق يلوح في الأفق، يقضي بدفع جالطة سراي 40 مليون يورو هذا الصيف، بالإضافة إلى دفعة ثانية بنهاية عام 2026، تبلغ قيمتها 35 مليون يورو.

وأضاف "الاتفاق ينص أيضًا على عدم قدرة جالطة سراي على بيع أوسيمين لأي ناد إيطالي في العامين المقبلين".

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