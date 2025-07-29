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رياضة

خطوة جديدة تقرب مهاجم ليفربول من يوفنتوس الإيطالي

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

يواصل نادي يوفنتوس مفاوضاته من أجل الإبقاء على راندال كولو مواني، مهاجم باريس سان جيرمان، لكنه في الوقت ذاته تواصل مع ليفربول للاستفسار عن وضع المهاجم داروين نونيز مهاجم ليفربول.

واستعار البيانكونيري كولو مواني خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، ويسعى الآن للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح له بضم اللاعب بشكل دائم، عبر إعارة جديدة تتضمن إلزامية الشراء في صيف العام المقبل.

نونيز يقترب من يوفنتوس 

وبحسب ما أوردته شبكة "فوتبول إيطاليا"، يفضل كولو مواني نفسه الاستمرار في تورينو، في ظل قناعته بعدم وجود فرصة له للعودة إلى تشكيلة باريس سان جيرمان.

ورغم أن المهاجم الفرنسي يظل الخيار الأول ليوفنتوس، إلا أن النادي الإيطالي بدأ في دراسة بدائل هجومية أخرى، حيث تواصل خلال الساعات الماضية مع ليفربول بشأن داروين نونيز.

وكان نونيز قد ارتبط في وقت سابق بالانتقال إلى نابولي، غير أن الأخير فضّل التعاقد مع لورينزو لوكا لاعب أودينيزي، بسبب مطالب ليفربول المالية التي بلغت 50 مليون يورو.

ويأمل يوفنتوس في استغلال الموقف والتحرك لضم المهاجم الأوروجوياني، الذي أتم عامه الـ26 في يونيو الماضي، بعدما انضم إلى ليفربول قادما من بنفيكا مقابل 85 مليون يورو في صيف 2022.

وسجل نونيز 7 أهداف وصنع مثلها في 47 مباراة خاضها مع ليفربول في مختلف البطولات الموسم الماضي، منها 5 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم تلقيه عرضًا مغريًا من نادي الهلال السعودي، فإن نونيز يفضّل الاستمرار داخل القارة الأوروبية.

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