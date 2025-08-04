الإثنين 04 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

8 صور ترصد عرض "كازينو" بالمهرجان القومي للمسرح

عرض كازينو، فيتو
عرض كازينو، فيتو

قدم فريق العرض المسرحي “كازينو” من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، مشاركته ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام بشارع القصر العيني. 

مسرحية كازينو 

عرض “كازينو” من تأليف أيمن النمر، وإخراج عمرو حسان، وشهد العرض لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية برئاسة الفنان رياض الخولي. 

المهرجان القومي للمسرح المصري 

وتستمر الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري حتى يوم 6 أغسطس 2025، برعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من الفرق المسرحية الرسمية والمستقلة والجامعية والهاوية.

وتشهد الدورة مشاركة 35 عرضًا مسرحيًّا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض على الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر.

وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

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مسرحية كازينو المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان محمد رياض مسرح السلام الفني للمسرح

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