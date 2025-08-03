الأحد 03 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

8 عروض ضمن برنامج المهرجان القومي للمسرح اليوم

المهرجان القومي للمسرح،
المهرجان القومي للمسرح، فيتو

ينظم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، اليوم الأحد 3 أغسطس الجاري، العديد من الفعاليات والعروض المسرحية ضمن برنامج دورة العام الجاري. 

برنامج المهرجان القومي للمسرح اليوم 

 يأتي برنامج فعاليات المهرجان القومي للمسرح اليوم كالتالي:

المهرجان القومي للمسرح المصري 

وتستمر الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري حتى يوم 6 أغسطس 2025، برعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من الفرق المسرحية الرسمية والمستقلة والجامعية والهاوية.

وتشهد الدورة مشاركة 35 عرضًا مسرحيًّا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض على الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر.

وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

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