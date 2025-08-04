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أخبار مصر

محافظ القاهرة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو

أدلى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ  بلجنة مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية بالمعادي. 

وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة  للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية تتابع عملية استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم  حوالى٨.٥٤٤.٣١٩ ناخب موزعون على ٥٤٤ لجنة فرعية داخل ٣٣٦ مركز انتخابي.  

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وأكد محافظ القاهرة عقب إدلائه بصوته أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.

وأكد محافظ القاهرة أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة هو تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات. 

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