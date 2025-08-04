محافظ القاهرة يتابع انتخابات مجلس الشيوخ

يترأس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الآن، اجتماعًا موسعًا بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتى تمت إقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الإجراءات والتيسيرات التى اتخذتها المحافظة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ التى انطلقت فى التاسعة صباح اليوم.



وأكد محافظ القاهرة على وجود ربط بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

كما أكد محافظ القاهرة على جاهزية كافة المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين البالغ عددهم حوالى٨.٥٤٤.٣١٩ ناخبا موزعون على ٥٤٤ لجنة فرعية داخل ٣٣٦ مركزا انتخابيا.

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود متابعة للعملية الانتخابية على مدار الساعة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة.

وأكد محافظ القاهرة أيضا على ثقته فى قيام المواطنين بالمشاركة بفعالية في الانتخابات، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه الحضاري للدولة المصرية وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

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