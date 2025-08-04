برنامج فني متنوع في عروض قصر السينما خلال أغسطس

يقدم قصر السينما بجاردن سيتي برنامجا متنوعا ومجانيا للجمهور ورواد القصر، طوال شهر أغسطس الحالي، ضمن برامج وزارة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان.

عروض قصر السينما

ويتضمن البرنامج عددا من العروض السينمائية المتميزة والتي تتنوع ما بين أفلام السينما العالمية، الروسية، والأوروبية، بالإضافة إلى أفلام التحريك المقدمة للأطفال، والأفلام التسجيلية، وعروض نادي بين الرواية والفيلم، ونادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي، ويعقب بعضها ندوات نقدية بمشاركة نخبة من النقاد والمختصين من بينهم الدكتور نادر رفاعي، الناقدة نشوى نبيل، والناقد عصام حلمي.

و تقدم عروض الأفلام في الثامنة مساء، وتنطلق اليوم مع الفيلم العربي "الرغبة" ضمن نادي بين الرواية والفيلم.

ويقدم غدا الثلاثاء 5 أغسطس عرض فيلم الدراما "Living"، ضمن نادي السينما العالمية.

أما يوم الأربعاء 6 أغسطس فيعرض فيلم الجريمة "Dogville" ضمن نشاط نادي السينما الأوروبية.

ويوم الاثنين 11 أغسطس يعرض الفيلم الوثائقي "سونو" ضمن نادي السينما التسجيلية، ويقدم نادي السينما العالمية يوم الثلاثاء 12 أغسطس فيلم الأكشن"The last duel".

ويتجدد اللقاء مع نادي السينما الأوروبية يوم الأربعاء 13 أغسطس مع فيلم الدراما "Persona".

وتتواصل العروض المقدمة يوم الخميس 14 أغسطس، مع الفيلم التسجيلي "النيل أرزاق"، بمناسبة عيد وفاء النيل.

ويقدم نادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي يوم الاثنين 18 أغسطس فيلم الأكشن"Stagecoach"، ويوم الثلاثاء 19 أغسطس يعرض فيلم السيرة الذاتية"King Richard" ضمن نشاط السينما العالمية، أما يوم الأربعاء 20 أغسطس يعرض فيلم الدراما" Bicycle thieves "، ضمن نادي السينما الأوروبية.

ويوم الاثنين 25 أغسطس يعرض فيلم التحريك "Planes"، يعقبه فيلم الدراما الكوميدية "C'mon c'mon" يوم الثلاثاء 26 أغسطس ضمن نادي السينما العالمية.

ويختتم البرنامج مع فيلم الأكشن "Stalingrad"، ويعرض يوم الأربعاء 27 أغسطس، ضمن نادي السينما الروسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.