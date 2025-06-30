قصر السينما يقدم أفلاما وورشا مجانية للجمهور خلال شهر يوليو

يقدم قصر السينما بجاردن سيتي برنامجا متنوعا ومجانيا للجمهور ورواد القصر، طوال شهر يوليو المقبل، ضمن برامج وزارة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان.

برنامج قصر السينما خلال شهر يوليو

ويتضمن البرنامج عددا من الفعاليات تجمع بين الورش المتخصصة، والعروض السينمائية المتميزة والتي تتنوع ما بين أفلام السينما العالمية، والأوروبية.

بالإضافة إلى أفلام التحريك المقدمة للأطفال، وعروض نادي بين الرواية والفيلم، والأفلام التسجيلية، ونادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي، ويعقب بعضها ندوات نقدية بمشاركة نخبة من النقاد والمختصين من بينهم الدكتور نادر رفاعي، الناقد عصام حلمي، والناقدة نشوى نبيل.

وتنطلق الفعاليات يوم الأحد 6 يوليو بورشة تدريبية حول "أساسيات كتابة السيناريو"، يقدمها الناقد د. نادر رفاعى، فيما تبدأ عروض الأفلام يوم الاثنين 7 يوليو في الثامنة مساءً، مع الفيلم التسجيلي الشهير "March Of The Penguins".

ويشهد يوم الثلاثاء 8 يوليو عرض فيلم الدراما التاريخية "The Great Debaters" ضمن نادي السينما العالمية.

أما يوم الأربعاء 9 يوليو فيعرض الفيلم الرومانسي "The legend of 1900" ضمن نشاط نادي السينما الأوروبية.

وفي يوم الاثنين 14 يوليو يعرض فيلم الدراما "Marnie" ضمن نادي سينما الفيلم الكلاسيكي الأجنبي، ويقدم نادي السينما العالمية يوم الثلاثاء 15 يوليو الفيلم الكوميدي"Stan & Ollie".

ويتجدد اللقاء مع نادي السينما الأوروبية يوم الأربعاء 16 يوليو مع فيلم الأكشن "OSS.117.Lost.In.Rio.2009".

وتتواصل العروض المقدمة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، يوم الاثنين 21 يوليو، مع الفيلم العربي "الرجل الذي فقد ظله" ضمن نادي بين الرواية والفيلم.

ويقدم نادي السينما العالمية يوم الثلاثاء 22 يوليو فيلم الدراما "I, Daniel Blake"، ويوم الأربعاء 23 يوليو يعرض فيلم الرعب "Beau Is Afraid" ضمن نشاط السينما الأوروبية.

أما يوم الاثنين 28 يوليو يعرض فيلم التحريك" Toy story 4"، يعقبه يوم الثلاثاء 29 يوليو فيلم الدراما الأمريكي "Nomadland" ضمن نادي السينما العالمية.

ويختتم البرنامج مع فيلم الدراما والجريمة "The Traitor"، ويعرض يوم الأربعاء 30 يوليو، ضمن نادي السينما الأوروبية.

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