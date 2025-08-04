"سينما 30" يقدم أولى لياليه في المهرجان القومي للمسرح على السامر (صور)

قدمت فرقة البحيرة القومية، أولى ليالي العرض المسرحي "سينما 30"، على مسرح السامر بالعجوزة، وذلك ضمن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في المهرجان القومي للمسرح في دورته الثامنة عشرة.

عرض سينما 30

العرض تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج محمد الحداد، وتدور أحداثه في حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي، حول مخرج مصري يعود من أمريكا لتصوير أول فيلم ناطق بإحدى القرى الريفية، لكنه يصطدم بواقع مرير.

فريق مسرحية سينما 30

"سينما 30" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، تمثيل: محمد البياع، إبراهيم سليمان، أحمد القسطاوي، سيد أبو خزيمة، نور رامز، خيري غزال، محمد مبروك، ساندي نعيم، حازم سمير، محمد ناصر، عبد الرحمن منيب، مصطفى كفافي، محمد زعيتر، إيمان غانم، محمد عبيد، ياسمين الطياري، إيمان بدوي، عزة غانم، لورا حليم، روان عمارة، عبد الرحمن دونجا، عادل توفيق، يارا مسعد، شروق المصري، صفاء الرومي، إبراهيم ناصر، محمد الطيب، أحمد الفار، أحمد الحرفة، همسة محمد، هايدي جابر، شمس رفاعي، محمد صبري، وسعد عبد الحليم، بالإشتراك مع الأطفال: دنيا، كنزي، فريدة، ورودينا.

العرض أشعار د. محمد مخيمر، موسيقى وألحان مروان سمير، غناء مروان سمير، محمد ناصر، دنيا النادي، إيمان غانم، وأيتن شلبي، تنفيذ موسيقى عبد الله الصعيدي، ديكور وملابس منى شكري، وأحمد ماميش، ماكياچ إيمان بدوي، روان عمارة، وهايدي جابر، كيروجراف شريف عباس، إضاءة معاذ مدحت، مخرج مساعد مصطفى بخاتي، وموستا عبد المنعم، ومخرج منفذ سعيد عيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.