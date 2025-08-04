الإثنين 04 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

العثور على الممثل الكوري سونغ يونغ كيو ميتًا داخل سيارته

الممثل سونغ يونغ
الممثل سونغ يونغ كيو، فيتو

رحل عن عالمنا صباح اليوم الممثل سونغ يونغ كيو، المعروف بدور الزعيم تشوي في فيلم "Extreme Job"، عن عمر يناهز 52 عامًا.

وفاة الممثل سونغ يونغ كيو

في 4 أغسطس، أكد مركز شرطة يونغين دونغبو في مقاطعة جيونجي أن سونغ يونغ كيو عُثر عليه متوفى داخل سيارة في مجمع سكني في يونغين بمقاطعة جيونجي حوالي الساعة 8 صباحًا بتوقيت كوريا الجنوبية من قبل أحد معارفه، والذي أبلغ السلطات بالأمر، وذكرت الشرطة أنه لم تكن هناك أي علامات على وجود جريمة قتل، ولم يتم العثور على أي ملاحظة في مكان الحادث.

حاليًا، تحقق الشرطة في الملابسات الدقيقة لوفاته والأحداث الأخيرة من خلال استجواب عائلته، كما تدرس إجراء تشريح للجثة.

ةفي وقت سابق، في 19 يونيو، تم القبض على سونغ يونغ كيو وهو يقود سيارته تحت تأثير الكحول لمسافة 5 كيلومترات تقريبًا في يونغين، حيث يقع منزله، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

وانتشر خبر حادثة قيادة سونغ يونغ كيو تحت تأثير الكحول بعد حوالي شهر من الحادثة، مما دفع الممثل إلى الانسحاب من دوره في مسرحية "شكسبير عاشقًا". كما أعلن كلٌ من "العيوب" و"المحاولة الرابحة" عن قرارهما بحذف أكبر قدر ممكن من مشاهده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفاة الممثل سونغ يونغ كيو الممثل سونغ يونغ كيو سونغ يونغ كيو فيلم Extreme Job

مواد متعلقة

وفاة الممثل الهندي كوتا سرينيفاسا راو عن عمر يناهز 83 عامًا

وفاة الممثل الكوري تشوي جونغ وو عن عمر يناهز 69 عامًا

الأكثر قراءة

بهتافات تحيا مصر، الناخبون يتبادلون التحية مع السيسي عقب تصويته في انتخابات مجلس الشيوخ

بعد القبض على البلوجرز، توفيق عكاشة يوجه رسالة قوية لوزارة الداخلية والمحامين

رقص وأغاني وطنية أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة نصر والتجمع (فيديو وصور)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

تشمل 18 صنفًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

العثور على الممثل الكوري سونغ يونغ كيو ميتًا داخل سيارته

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وزير التموين يدلي بصوته بمدرسة الشهيد أحمد محمود بالقاهرة

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تشمل 18 صنفًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

ارتفاع التفاح وانخفاض العنب، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

ذهب بكميات ودولارات بالملايين وأخطر مخدر وسلاح.. مفاجآت في القبض على التيك توكرز.. واعترافات مثيرة بالتحقيقات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"الإفتاء" توضح فضل الستر على العصاة وفقا للشريعة الإسلامية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 4 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 4 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads