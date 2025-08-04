العثور على الممثل الكوري سونغ يونغ كيو ميتًا داخل سيارته

رحل عن عالمنا صباح اليوم الممثل سونغ يونغ كيو، المعروف بدور الزعيم تشوي في فيلم "Extreme Job"، عن عمر يناهز 52 عامًا.

وفاة الممثل سونغ يونغ كيو

في 4 أغسطس، أكد مركز شرطة يونغين دونغبو في مقاطعة جيونجي أن سونغ يونغ كيو عُثر عليه متوفى داخل سيارة في مجمع سكني في يونغين بمقاطعة جيونجي حوالي الساعة 8 صباحًا بتوقيت كوريا الجنوبية من قبل أحد معارفه، والذي أبلغ السلطات بالأمر، وذكرت الشرطة أنه لم تكن هناك أي علامات على وجود جريمة قتل، ولم يتم العثور على أي ملاحظة في مكان الحادث.

حاليًا، تحقق الشرطة في الملابسات الدقيقة لوفاته والأحداث الأخيرة من خلال استجواب عائلته، كما تدرس إجراء تشريح للجثة.

ةفي وقت سابق، في 19 يونيو، تم القبض على سونغ يونغ كيو وهو يقود سيارته تحت تأثير الكحول لمسافة 5 كيلومترات تقريبًا في يونغين، حيث يقع منزله، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

وانتشر خبر حادثة قيادة سونغ يونغ كيو تحت تأثير الكحول بعد حوالي شهر من الحادثة، مما دفع الممثل إلى الانسحاب من دوره في مسرحية "شكسبير عاشقًا". كما أعلن كلٌ من "العيوب" و"المحاولة الرابحة" عن قرارهما بحذف أكبر قدر ممكن من مشاهده.

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