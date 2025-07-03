بطل SQUID GAME: العالم كرهني بسبب شخصيتي بالمسلسل

أعلن الممثل الكوري الجنوبي ييم سيوان أن ردود الفعل السلبية تجاه شخصيته "ميونغ جي" في الموسم الأخير من مسلسل "لعبة الحبار" على نتفليكس كانت متوقعة، بل واعتبرها "إشادة" بأدائه المميز.

وجاءت تصريحات ييم خلال لقاء صحفي في أحد مقاهي منطقة جونغنو بوسط سيول، مساء أمس الأربعاء.

وأوضح أن المزاح كان دائرًا بينه وبين المخرج حول حجم الكراهية التي ستتلقاها شخصية ميونغ جي بمجرد عرض المسلسل على المنصة العالمية، مضيفا: "تحدثنا عن الاستعداد مسبقًا، لذا فإن ردود الفعل التي أراها الآن ليست صادمة حقًا،"، مضيفًا: “وصل الأمر إلى أني تلقي تعليقات كراهية يوميًا تقريبًا من جميع انحاء العالم وبجميع اللغات المختلفة”.

الجزء الثالث من Squid game

صدر الموسم الأخير من مسلسل "لعبة الحبار" في السابع والعشرين من يونيو الجاري، ليختتم قصة المنافسة المميتة المستوحاة من ألعاب الطفولة، والتي امتدت لثلاثة مواسم.

الموسم الختامي، من إخراج هوانغ دونغ هيوك، واستأنف أحداث الموسم السابق، متابعًا رحلة سونغ جي هون، الذي يجسد دوره لي جونغ جاي، الفائز الوحيد في الموسم الأول، في مواجهة خصمه الرئيسي.

اللاعب 333 وصراع الخير والشر

كان ييم سيوان من أبرز الوجوه الجديدة التي انضمت إلى الموسم الثاني من المسلسل، ويؤدي ييم دور شخصية ميونغ جي، أو "اللاعب 333"، وهو يوتيوبر سابق متخصص في العملات المشفرة خسر ملايين الدولارات وقاعدته الجماهيرية بعد تورطه في عملية احتيال كبرى، وبعد اختفائه إثر الحادثة، ينضم ميونغ جي إلى اللعبة المميتة كمتسابق، ليواجه حبيبته السابقة الحامل، "جون هي"، التي تجسد دورها جو يو ري، والتي كان قد تجاهلها سابقًا.

على الرغم من أدائه القوي لشخصية الشرير، اعترف ييم بأنه واجه صعوبة بالغة في فهم دوافع ميونغ جي، واصفًا الدور بأنه من أصعب الأدوار في مسيرته المهنية، حيث شعر ييم "بالريبة" تجاه الشخصية التي تتطلب موازنة دقيقة بين الخير والشر.

وأوضح ييم التحدي الذي واجهه بقوله: “الأمر المُربك هو أنه كلما فكرتُ في الشخصية كشريرٍ مُجرد، كان المخرج يُعطيني توجيهاتٍ قائلًا إنه ليس سيئًا إلى هذا الحد، لذا، حاولتُ أن أتصرف بشكلٍ أقل شرير”، مُعتبرًا إياه شخصًا جيدًا، لكن المخرج قال إن هذا ليس صحيحًا أيضًا، وأوضح أنه إذا كان التمثيل لطيفًا أو نقيًا للغاية، فسيبدو مُصطنعًا أو مُنافقًا. لذلك، ازداد ارتباكي".

لكن هذا الارتباك، بحسب ييم، خدم الغرض الفني للمخرج، مبينا "أعتقد أن نية المخرج كانت إبقاء الجمهور مُتحيرًا حتى النهاية - غير متأكدين مما إذا كانت الشخصية شخصًا جيدًا أم شريرًا".

وخلال المقابلة، أكد ييم سيوان انفصاله التام كشخص عن شخصية ميونغ جي، مشيرًا إلى مشهد معين جعله ينفر من الشخصية.

ووصف ييم اللحظة التي كشف فيها المسلسل عن طعن ميونغ جي لهيون جو، متذكرًا تفكيره آنذاك: "تمنيتُ لو لم يكن ميونغ جي. في تلك اللحظة، أعتقد أنني فقدت عاطفتي تجاه ميونغ جي تمامًا كشخصية".

وكشف المخرج هوانغ في مقابلة سابقة أن المسلسل كان له في الأصل نهاية أسعد، حيث نجا بعض اللاعبين من المنافسة المميتة أحياء.

وعند سؤاله عما كان سيفعله ميونغ جي لو نجا من اللعبة الوحشية، قدم ييم إجابة مفاجئة ولكنها منطقية.

قال ييم: "إذا افترضنا أن جي هون وميونغ جي والطفل أصبحوا بطريقة ما فائزين في المنافسة، أعتقد أن أول ما سيفعله ميونغ جي في الخارج هو إجراء اختبار أبوة للطفل. يبدو أنه سيفعل ذلك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.