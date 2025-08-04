المرأة والشباب يزينون الطوابير أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالوادي الجديد (صور)

شهدت انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمحافظة الوادي الجديد توافد السيدات والفتيات والشباب على اللجان، في الساعات الأولى من انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025، فيما حرصت عدد من السيدات على اصطحاب أطفالهن خلال التصويت، فضلا عن توافد كبار السن على اللجان، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

ورفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات الخدمية والوحدات المحلية، والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية، لضمان حسن سير العملية الانتخابية، وتوفير المناخ الآمن والميسر للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، مع التركيز على توفير أماكن انتظار مناسبة ومظللة لكبار السن وذوي الهمم، وتأمين محيط اللجان وتهيئة مداخلها بشكل لائق.

ويتوجه الناخبين بالوادي الجديد، إلى ٦٠ مقرا انتخابيا على مستوى المحافظة، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ لانتخاب مرشح بالنظام الفردي واختيار القائمة، وبدأت عملية التصويت فى الساعة 9 صباحا حتى التاسعة مساءً ولمدة يومين.

وتجري الانتخابات في حضور وسائل الإعلام والمنظمات الحاصلة على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وسيتم ربط غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات باللجان الفرعية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة ولرصد أي طارئ أو استفسار.

وأكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتهاء استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥،والمقرر عقدها اليوم وغدا، وسط إجراءات تنظيمية لتيسير عملية الإقتراع وتمكين الناخبين من أداء الاستحقاق الوطني بنظام وهدوء.

وأشار المحافظ إلى أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات داخل المحافظة يبلغ ١٩٤ ألف ٣٥٠ ناخبًا وناخبةً، موزعين على لجنة رئيسية واحدة تضم ٦٠ لجنةً فرعية و٦٠مركزًا انتخابيًا، مناشدًا المواطنين بالمشاركة الإيجابية في اختيار من يُمثلهم داخل المجلس.

كما شدّد على المتابعة اللحظية وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز المحافظة؛ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليومين، وسرعة التعامل مع أي شكاوى وتذليل أي معوقات قد تواجه الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية داخل مقار اللجان.

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