الأحد 03 أغسطس 2025
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يطمئن على سير العمل بمحطة تعبئة البوتاجاز بالخارجة

جانب من الجولة، ڤيتو
جانب من الجولة، ڤيتو

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية بمحطة تعبئة البوتاجاز بمدينة الخارجة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز ومحمد حسانين مدير المحطة.

حيث اطمأن الزملوط، على انتظام سير العمل داخل المحطة وتابع عمليات التعبئة والوزن وفحص الأمان للأسطوانات المُعبّئة، كما شهد تجربة عملية للتعامل مع حوادث الحريق ومدى كفاءة معدات الحماية المدنية وتدريب العاملين بالمحطة على التعامل مع مثل هذه الحوادث.

ووجّه محافظ الوادي الجديد، بتركيب مظلات بمنطقة تبريد خزانات الغاز، والتوسع في إتاحة منافذ البيع التابعة للوحدة المحلية؛ لمواجهة رفع أسعار الأسطوانات واستغلال المواطنين، كما قرر صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بالمحطة؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة في العمل داخل المحطة.

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