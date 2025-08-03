محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء مركز تكنولوجي بالديوان العام

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع كفاءة مقر مبنى صندوق استصلاح الأراضي القديم خلف ديوان عام المحافظة؛ لاستغلاله في إنشاء المركز التكنولوجي التابع لديوان عام المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وأوضح المحافظ أن المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة لرقمنة الخدمات الحكومية الجماهيرية،وتيسير حصول المواطن عليها بيسرٍ وسهولة، لافتًا إلى البدء في أعمال التطوير والتجهيزات اللازمة، ووضع خطة زمنية للانتهاء من التنفيذ ودخول المركز الخدمة.

من ناحية أخرى، تابع محافظ الوادي الجديد، خلال الجولة نسب التنفيذ والإنجاز بمشروعات الوحدات السكنية والتجارية التي تنفذها الوحدة المحلية بعدد من مناطق مدينة الخارجة، مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمني لكل مشروع والإسراع في معدلات التنفيذ.

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