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محافظات

توافد المواطنين بالبحيرة للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 (صور)

احدي مقر الانتخابية
احدي مقر الانتخابية بالبحيرة

رصدت عدسة “ فيتو ” بدء توافد الناخبين بمحافظة البحيرة علي اللجان الانتخابية للمشاركة في العرس الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط الاستعدادات الأمنية المكثفة لتأمين اللجان الانتخابية.

تجهيز 628 مقرًا انتخابيًا تضم 633 لجنة فرعية

  تم  تجهيز 628 مقرًا انتخابيًا تضم 633 لجنة فرعية،، لاستقبال نحو 4 ملايين و351 ألفًا و751 ناخبًا وناخبة ممن يحق لهم التصويت في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، في إطار الاستعدادات المكثفة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

توفير المناخ الآمن والميسر للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم

 أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة،  على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات الخدمية والوحدات المحلية، والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية، لضمان حسن سير العملية الانتخابية، وتوفير المناخ الآمن والميسر للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، مع التركيز على توفير أماكن انتظار مناسبة ومظللة لكبار السن وذوي الهمم، وتأمين محيط اللجان وتهيئة مداخلها بشكل لائق.

انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على مدار 24 ساعة

 كما وجهت محافظ البحيرة، بتكثيف أعمال النظافة والإنارة، والمرور الميداني المستمر على المقار الانتخابية للتأكد من جاهزيتها التامة من حيث الأثاث، الإنارة، التهوية، والمرافق، فضلًا عن التنسيق مع مديريات الصحة لتوفير الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف بالقرب من اللجان مؤكدة، على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة الانتخابات لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي طارئ، وذلك في إطار توجيهات وزارة التنمية المحلية بتفعيل مراكز السيطرة والطوارئ وضمان انتظام العملية الانتخابية بكفاءة.

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