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حملة «100 يوم صحة» تقدم 28 مليونا و901 ألف خدمة مجانية خلال 19 يوما

حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 28 مليونًا و901 ألف و66 خدمة طبية مجانية خلال 19 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية

 

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس السبت، مليونًا و987 ألفًا و244 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاعٍ دورٌ تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة 730 ألفًا و540 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

وقال «عبد الغفار»: إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 421 ألفًا و556 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 116 ألفًا و538 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 81 ألفًا و309 خدمات.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدّمت 47 ألفًا و233 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 6 آلاف و603 خدمات، كما قدّمت الحملة 323 ألفًا و524 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف «عبد الغفار» أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و789 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 106 آلاف و556 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، كما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 50 ألفًا و704 قرارات علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء ألفين و963 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 11 ألفًا و878 خدمة.

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وتابع «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ82 ألفًا و51 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

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