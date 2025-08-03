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في أول أيام عمله، الجزار: المواطن في صدارة أولويات وزارة الصحة

وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية يستمع لشكازيوالمواطنين، فيتو

أجرى الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، جولة ميدانية موسّعة داخل ديوان المديرية  اليوم، في أولى أيام استلام مهام عمله رسميًا، وذلك بحضور الدكتور سيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية.

الاستماع إلى عدد من شكاوى المواطنين 

واستهل وكيل الوزارة جولته بالاستماع إلى عدد من شكاوى المواطنين المترددين على مقر المديرية، ووجّه على الفور بسرعة بحثها وحلها بالتنسيق مع الإدارات المعنية، مؤكدًا أن تحسين تجربة المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل الصحي خلال المرحلة المقبلة.

شملت الجولة تفقد إدارات الحوكمة، الماهيات، خدمة المواطنين، الرعاية الأساسية، صحة البيئة، مراقبة الأغذية، والطب العلاجي، حيث حرص "الجزار" على تبادل الحوار مع العاملين داخل كل إدارة، مستمعًا لمقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن سير العمل وتطوير الأداء.
 

المرحلة القادمة ستشهد تركيزًا على الانضباط الإداري

وأكد الدكتور حمودة الجزار أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزًا على الانضباط الإداري، ورفع كفاءة فرق العمل، وتكامل الجهود بين المستويات المختلفة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين لضمان سرعة الاستجابة لشكاواهم وتحقيق رضاهم.
 

العمل بروح الفريق الواحد

وشدّد وكيل الوزارة على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن ديوان المديرية يجب أن يكون نموذجًا يُحتذى في التنظيم، والجاهزية، والتفاعل مع احتياجات الجمهور، داعيًا إلى تقديم نموذج فعّال للإدارة الصحية القائمة على الشفافية والمحاسبة وتحسين الأداء اليومي.

متابعة سير العمل بالمستشفيات والإدارات الصحية

ومن المنتظر أن تتواصل الجولات الميدانية لوكيل الوزارة خلال الأيام المقبلة لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والإدارات الصحية المختلفة، ضمن خطة عامة لضبط الإيقاع المؤسسي وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في محافظة الدقهلية.

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