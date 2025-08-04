تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتلتيك بيلباو

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أتلتيك بيلباو الإسباني، في السابعة مساء اليوم الإثنين، على ملعب أنفيلد، في آخر استعدادات الريدز لانطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

ليفربول يواجه بيلباو في مباراتين متتاليتين

وسيلعب ليفربول مع أتلتيك بيلباو اليوم الإثنين مباراتين متتاليتين، الأولى ستنطلق في الساعة 7 مساء، وبعدها سيحصل اللاعبون على 60 دقيقة راحة، ثم تقام المباراة الثانية في العاشرة مساء.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد أتلتيك بيلباو

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - جيريمي فريمبونج.

خط الوسط: ألكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز - هارفي إليوت.

خط الهجوم: كودي خاكبو - فلوريان فيرتز - محمد صلاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.