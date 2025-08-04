تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتلتيك بيلباو
يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أتلتيك بيلباو الإسباني، في السابعة مساء اليوم الإثنين، على ملعب أنفيلد، في آخر استعدادات الريدز لانطلاق الموسم الجديد 2025-2026.
ليفربول يواجه بيلباو في مباراتين متتاليتين
وسيلعب ليفربول مع أتلتيك بيلباو اليوم الإثنين مباراتين متتاليتين، الأولى ستنطلق في الساعة 7 مساء، وبعدها سيحصل اللاعبون على 60 دقيقة راحة، ثم تقام المباراة الثانية في العاشرة مساء.
تشكيل ليفربول المتوقع ضد أتلتيك بيلباو
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - جيريمي فريمبونج.
خط الوسط: ألكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز - هارفي إليوت.
خط الهجوم: كودي خاكبو - فلوريان فيرتز - محمد صلاح.
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