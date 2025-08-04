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رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتلتيك بيلباو

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أتلتيك بيلباو الإسباني، في السابعة مساء اليوم الإثنين، على ملعب أنفيلد، في آخر استعدادات الريدز لانطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

ليفربول يواجه بيلباو في مباراتين متتاليتين 

وسيلعب ليفربول مع أتلتيك بيلباو اليوم الإثنين مباراتين متتاليتين، الأولى ستنطلق في الساعة 7 مساء، وبعدها سيحصل اللاعبون على 60 دقيقة راحة، ثم تقام المباراة الثانية في العاشرة مساء.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد أتلتيك بيلباو 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - جيريمي فريمبونج.

خط الوسط: ألكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز - هارفي إليوت.

خط الهجوم: كودي خاكبو - فلوريان فيرتز - محمد صلاح.

 

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