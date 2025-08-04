قبل انطلاق الايجيبشن ليج بأيام.. رابطة الأندية تتفادى الصدام الأول مع فرق الدوري الممتاز.. وهذا موعد غلق باب القيد الصيفي

تفادت رابطة الأندية المحترفة، الصدام الأول مع فرق الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026 بعد إجراء تعديل في توقيت مباريات المسابقة خلال شهر أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الجديدة من الدوري الممتاز يوم 8 أغسطس 2025، وتستمر حتى نهاية مايو 2026.

وجاء قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة، بإجراء تعديل على مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف ليتفادي الصدام الأول مع الأندية بعد إعلان أكثر من فريقه اعتراضه على المواعيد وعلى رأسهم بيراميدز.

تعديل مواعيد مباريات الدوري المصري

وأعلنت رابطة الأندية المصرية في بيان رسمي أنه: "نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال شهر أغسطس، وحرصًا من رابطة الأندية المصرية المحترفة على صحة وسلامة اللاعبين والحضور الجماهيري وتلبية لطلب الأندية، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية فقد تقرر تعديل توقيت مباريات دوري نايل خلال شهر أغسطس، لتقام في الساعة السادسة والتاسعة مساءً، بدلا من التوقيت السابق في الخامسة والثامنة مساءً، متمنين لجميع الأندية التوفيق".

وسيقام الدوري المصري الموسم الجديد، بنظام دور واحد، كمرحلة أولى، ثم تتنافس 7 فرق في مجموعة تحديد البطل، و14 في مجموعة تحديد الهابطين.

ومن المقرر هبوط أربعة أندية مع نهاية الموسم، مقابل صعود ثلاثة فرق من القسم الثاني.

21 فريقا في الموسم الجديد للدوري الممتاز

وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي:

الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وتقام مباريات الأسبوع الأول في المواعيد التالية:

الجمعة 8 أغسطس

وادي دجلة × بيراميدز - 6 مساء

المصري البورسعيدي × الاتحاد السكندري - 9 مساء

سيراميكا كليوباترا × الزمالك - 9 مساء

السبت 9 أغسطس

المقاولون العرب × زد - 6 مساء

سموحة × طلائع الجيش - 6 مساء

الإسماعيلي × وبتروجيت - 9 مساء

مودرن سبورت × الأهلي - 9 مساء

الأحد 10 أغسطس

كهربا الإسماعيلية × الجونة - 6 مساء

فاركو × إنبي - 9 مساء

البنك الأهلي × غزل المحلة - 9 مساء

ويحصل فريق حرس الحدود على راحة من منافسات الأسبوع الأول للدوري الممتاز.

ويتبقى أمام الأندية المصرية، ساعات قليلة من أجل قيد صفقاتها الجديدة، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026، حيث تغلق إدارة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة المصري، باب القيد في الانتقالات الصيفية الجارية مساء الأربعاء المقبل 6 أغسطس الجاري.

موعد غلق باب القيد للانتقالات الصيفية

وانطلقت القيد الصيفي في الثاني من يونيو الماضي، وتستمر حتى 6 أغسطس الجاري 2025، وتعتبر هذه الفترة مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وقيدهم في القوائم الأساسية للأندية.

موعد فترة القيد الثانية

فيما تنطلق فترة القيد الثانية للموسم الكروي الجديد (الانتقالات الشتوية) في الأول من يناير المقبل، وتستمر حتى الثاني عشر من شهر فبراير 2026.

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