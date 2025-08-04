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خارج الحدود

بدء دخول شاحنات المساعدات من مصر إلى قطاع غزة (فيديو)

شاحنات المساعدات،
شاحنات المساعدات، فيتو

بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية في التحرك من مصر للدخول إلى قطاع غزة، وفقا لفضائية "القاهرة الإخبارية”.

وتحمل هذه شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة السكر والدقيق وحليب الأطفال.

كما بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية في الدخول عبر معبر كرم أبو سالم تمهيدا لوصولها إلى قطاع غزة. 

وتتواصل لليوم السابع عمليات دخول المساعدات الإنسانية إلى معبر كرم أبو سالم من أجل أن تخضع كما هو معتاد للفحص والتفتيش من قبل سلطات الاحتلال بعدها تدخل مباشرة إلى قطاع غزة.

 

ووجَّهت الحكومة الفلسطينية نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والإغاثية، لممارسة المزيد من الضغوط على الاحتلال من أجل فتح معابر قطاع غزة، والسماح بدخول آلاف شاحنات المساعدات المتكدسة عند محيط القطاع.


وأوضحت الحكومة أن الوضع الإنساني في غزة بلغ مستويات كارثية، حيث وصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 100%، وفق تقارير أممية، في ظل استمرار استخدام الجوع كسلاح لإبادة السكان المدنيين.

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معبر رفح قطاع غزة شاحنات المساعدات الإنسانية معبر كرم ابو سالم

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