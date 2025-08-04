ضبط عاطل اعتدى بالضرب على عامل كهرباء في كرداسة

ألقت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، القبض على شخص لاتهامه بالاعتداء على عامل كهرباء، وإصابته إصابات بالغة في جسده بسلاح أبيض، أثناء عودته من عمله.



وكان قد كشف إسلام، عامل الكهرباء، في تصريحات صحفية أن تفاصيل الواقعة تعود لمساء الأربعاء الماضي، عندما كان عائدًا من عمله في غضون الساعة الرابعة بعد منتصف الليل، موضحًا أنه خلال سيره في أحد شوارع القرية تفاجئ بتعدي شقيق المتهم عليه بالضرب دون سبب، مضيفًا: كنت راجع من شغلي ولقيت أخوه الصغير بيضربني وضربته بالقلم.

وأضاف أن شقيق المتهم توجه للشكوى لوالديه بأن المجني عليه تعدى عليه بالصفع، مشيرًا إلى أن والد المتهم عندما توجه لسؤال شهود العيان علم بأن نجله هو من بدأ بالتعدي بالضرب على المجني عليه فلم يصدر من والده أي رد فعل أو تعدي.

وأوضح أنه ذهب للجلوس أسفل منزله بعدما صفع شقيق المتهم فتفاجئ بأن المتهم قادم إليه ورفقته عددًا من أصدقائه وأصدقاء شقيقه، مؤكدًا أنه عندما حاول التحدث مع المتهم وشرح حقيقة الأمر له تعدي عليه المتهم بالضرب باليد ثم أخرج سلاحا أبيض -سكين- واعتدى عليه بالضرب مما تسبب له في إصابات بالغة بالذراع.

وتابع: المتهم كان جاي وعايز ينهي حياتي، وكان هيضربني بالسكينة على دماغي وتفاديت الضربة بأيدي، ووالده جه كمل عليا وضربني.

وبعدها حضرت قوات الأمن لمكان الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية،

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