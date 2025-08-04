الإثنين 04 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عاطل اعتدى بالضرب على عامل كهرباء في كرداسة

ضبط متهم بالتعدي
ضبط متهم بالتعدي على آخر في الجيزة، فيتو

ألقت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، القبض على شخص لاتهامه بالاعتداء على عامل كهرباء، وإصابته إصابات بالغة في جسده بسلاح أبيض، أثناء عودته من عمله.


وكان قد كشف إسلام، عامل الكهرباء، في تصريحات صحفية أن تفاصيل الواقعة تعود لمساء الأربعاء الماضي، عندما كان عائدًا من عمله في غضون الساعة الرابعة بعد منتصف الليل، موضحًا أنه خلال سيره في أحد شوارع القرية تفاجئ بتعدي شقيق المتهم عليه بالضرب دون سبب، مضيفًا: كنت راجع من شغلي ولقيت أخوه الصغير بيضربني وضربته بالقلم.

وأضاف أن شقيق المتهم توجه للشكوى لوالديه بأن المجني عليه تعدى عليه بالصفع، مشيرًا إلى أن والد المتهم عندما توجه لسؤال شهود العيان علم بأن نجله هو من بدأ بالتعدي بالضرب على المجني عليه فلم يصدر من والده أي رد فعل أو تعدي.

وأوضح أنه ذهب للجلوس أسفل منزله بعدما صفع شقيق المتهم فتفاجئ بأن المتهم قادم إليه ورفقته عددًا من أصدقائه وأصدقاء شقيقه، مؤكدًا أنه عندما حاول التحدث مع المتهم وشرح حقيقة الأمر له تعدي عليه المتهم بالضرب باليد ثم أخرج سلاحا أبيض -سكين- واعتدى عليه بالضرب مما تسبب له في إصابات بالغة بالذراع.

وتابع: المتهم كان جاي وعايز ينهي حياتي، وكان هيضربني بالسكينة على دماغي وتفاديت الضربة بأيدي، ووالده جه كمل عليا وضربني.

وبعدها حضرت قوات الأمن لمكان الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمديرية امن الجيزة بسلاح ابيض الاجراءات القانونية

الأكثر قراءة

الفاصوليا بـ 60 جنيها، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

خطوات إعادة تعيين كلمة المرور في الإنترنت البنكي من بنك مصر

بدء دخول شاحنات المساعدات من مصر إلى قطاع غزة (فيديو)

مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية انتهكت المجال الجوي لإقامة ترامب

انطلاق معسكر منتخب مصر مواليد 2007 (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 4 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم 2025

خدمات

المزيد

خطوات إعادة تعيين كلمة المرور في الإنترنت البنكي من بنك مصر

الفاصوليا بـ 60 جنيها، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

هل يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها؟ القانون يجيب

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم 2025

المزيد

انفوجراف

ذهب بكميات ودولارات بالملايين وأخطر مخدر وسلاح.. مفاجآت في القبض على التيك توكرز.. واعترافات مثيرة بالتحقيقات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 4 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 4 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 4 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads