إخماد حريق اندلع داخل شقة سكنية في الزيتون دون إصابات

أخمد رجال الحماية المدنية بالقاهرة حريقا اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة الزيتون، دون وقوع إصابات بشرية.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة بشارع عوض فهمى المتفرع من شارع سليم الأول بدائرة قسم الزيتون، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بناءً على توجيهات اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب النيران فى (غرفة نوم وصالة وشرفة) داخل شقة بالطابق السابع فوق الأرضى فى عقار مكون من أرضى و11 طابقًا، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخماد الحريق دون خسائر بشرية.

وتولت الجهات المختصة عمليات التبريد ورفع الآثار الناجمة عن الحريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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