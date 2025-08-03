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ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل 220 يوم على منصة شاهد

أبطال مسلسل 220 يوم،
أبطال مسلسل 220 يوم، فيتو

انطلق مؤخرًا على منصة شاهد مسلسل 220 يوم، ونجح سريعًا في لفت الأنظار وتحقيق صدى واسع بين جمهور الدراما المصرية والعربية، بفضل قصته المشوقة وأداء أبطاله اللافت، ليحجز مكانه في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة منذ أيامه الأولى.  

مواعيد عرض مسلسل 220 يوم على شاهد 

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل 220 يوم، فإنه يعرض يوميًا من الخميس إلى السبت، حيث تُطرح حلقة جديدة كل يوم في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية وذلك عبر تطبيق منصة شاهد التابع لمجموعة قنوات mbc.

مسلسل 220 يوم 

وتدور أحداث مسلسل "220 يوم" في إطار اجتماعي حول كاتب، الذي يجسد شخصيته كريم فهمي، والذي يعيش مع زوجته التي تعمل كمديرة مكتبه، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية للحياة.  

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، علي الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، والمسلسل من تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل.

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مواعيد عرض مسلسل 220 يوم إخراج كريم العدل صبا مبارك كريم فهمي مسلسل 220 يوم منصة شاهد

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