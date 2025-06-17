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ثقافة وفنون

أبرزهم كريم فهمي وصبا مبارك، تعرف على أبطال مسلسل 220 يوم

أبطال مسلسل 220 يوم،
أبطال مسلسل 220 يوم، فيتو

 ينتظر عشاق الدراما عرض عمل جديد هو مسلسل 220 يوم، الذي يضم نخبة من النجوم في مقدمتهم الفنان كريم فهمي.

أبطال مسلسل 220 يوم 

 مسلسل "220 يوم" يضم عددا من النجوم، وهو من بطولة كريم فهمى وصبا مبارك وعلى الطيب وحنان سليمان، وعايدة رياض وميرا دياب، لينا صوفيا، وغيرهم من الوجوه الشابة.

 المسلسل من تأليف محمود زهران وسيناريو وحوار سمر بهجت، نادين نادر وإخراج كريم العدل، وهو ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث إنه مكون من 15 حلقة.

قصة مسلسل "220 يوم"

تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، حيث يؤدي كريم فهمي دور كاتب يعيش مع زوجته، التي تلعب دورها صبا مبارك، وتشغل وظيفة مديرة مكتبة، حيث يسعيان في محاولة دائمة لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية، كما تشارك الفنانة حنان سليمان في دور الأم التي تمثل الدفء والحنان، بينما تظهر عايدة رياض في دور الخالة ذات الشخصية القوية، يجسد علي الطيب شخصية ابنها الذي يدخل في تفاعلات مؤثرة ضمن سياق الأحداث.

طرح بوستر مسلسل 220 يوم

وطرحت منصة شاهد الرقمية الأحد الماضي البوستر الرسمي الخاص بـ مسلسل 220 يوم، الذي يجمع بين عدد من النجوم.

وأرفق حساب شاهد الرسمي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا: “ما بين حلم استناه طول عمره وعمره اللي ممكن يخلص في أي لحظة.. أحمد كان لازم يأخد أصعب قرار.. ٢٢٠يوم قريبًا على Shahid”.

كما روج المخرج كريم العدل للمسلسل ونشر البوستر عبر حسابه على فيس بوك وأرفق تعليق “٢٢٠ يوم.. قريبا”.

وظهر الفنان كريم فهمي على البوستر بـ “لوك” مختلف، حيث ظهر “أصلع” الرأس مع الاحتفاظ بذقن طويلة قليلا وشارب. 

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