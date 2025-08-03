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رياضة

الأهلي يتعادل مع بتروجيت وديا في البروفة الأخيرة استعدادا للدوري الممتاز (صور)

زيزو
زيزو

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره بتروجيت بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية، التي جمعت الفريقين اليوم، على ستاد السلام، ضمن استعداداتهما لانطلاق منافسات الدوري الممتاز

سجل محمد شريف وياسين مرعي هدفي النادي الأهلي، أمام فريق بتروجيت.

وكان خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد أعلن تشكيل الفريق الذي يخوض ودية بتروجيت التي تقام على استاد السلام ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

تشكيل الأهلي أمام بتروجيت

 جاء تشكيل الأهلي كالتالي: 

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

وانطلقت مباراة الأهلي مع بتروجت في التاسعة مساء اليوم على استاد السلام ضمن تحضيرات الفريق لانطلاقة الموسم الجديد. 

ولم يتم إذاعة مباراتي الأهلي ومنتخب الشباب وأيضا الأهلي وبتروجيت تلفزيونيا بناء على طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو. 

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الأهلي بتروجيت الدوري الممتاز ياسين مرعي محمد شريف

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