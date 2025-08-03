وزير الشباب يشهد مؤتمر بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلى 20 أكتوبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية اللجنة البارالمبية الدولية.
وأعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره باستضافة مصر لهذا الحدث العالمي، الذي يعد أولى البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية "لوس أنجلوس 2028".
أضاف الوزير: "نحتفل اليوم بالإعلان عن استضافة مصر لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية المؤهلة لبارالمبياد لوس أنجلوس، ونشكر الاتحاد الدولي على ثقته في مصر وقدرتها التنظيمية، وهو ما يؤكد أن مصر باتت وجهة رائدة في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية".
كما وجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به اللجنة من خلال تنظيم البطولات وتحقيق الإنجازات، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والفني للاعبين البارالمبيين.
أشرف صبحي يلتقي منتخب السلة قبل خوض منافسات الأفروباسكت 2025
فيما التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر لكرة السلة، وذلك قبل خوضهم منافسات بطولة الأفروباسكت 2025، وذلك بحضور الدكتور عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، واعضاء مجلس الادارة.
وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاعبي منتخب السلة أن المشاركة مع منتخب مصر يمثل شرف لكل لاعب وواجب وطني تجاه الوطن، مؤكدًا على دعم الدولة الكامل للمنتخبات الوطنية وحرص الوزارة على متابعة استعدادات أبطال مصر وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم لتحقيق أفضل النتائج في المحافل القارية والدولية.
وحرص جميع لاعبي المنتخب على التأكيد على ما ذكره الوزير وحرصهم على رفع علم مصر عاليا خفاقا فى شتي المناسبات.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني منافسات بطولة الأفروباسكت، والمقرر إقامتها فى أنجولا خلال الفترة من 12 إلى 24 أغسطس المقبل.
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