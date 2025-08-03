الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الشباب يشهد مؤتمر بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يشهد مؤتمر بطولة العالم لرفع الأثقال

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلى 20 أكتوبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية اللجنة البارالمبية الدولية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره باستضافة مصر لهذا الحدث العالمي، الذي يعد أولى البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية "لوس أنجلوس 2028".

وزير الشباب والرياضة يشهد  مؤتمر الإعلان عن بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية
وزير الشباب والرياضة يشهد  مؤتمر الإعلان عن بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

أضاف الوزير: "نحتفل اليوم بالإعلان عن استضافة مصر لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية المؤهلة لبارالمبياد لوس أنجلوس، ونشكر الاتحاد الدولي على ثقته في مصر وقدرتها التنظيمية، وهو ما يؤكد أن مصر باتت وجهة رائدة في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية".

وزير الشباب والرياضة يشهد  مؤتمر الإعلان عن بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية
وزير الشباب والرياضة يشهد  مؤتمر الإعلان عن بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

كما وجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به اللجنة من خلال تنظيم البطولات وتحقيق الإنجازات، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والفني للاعبين البارالمبيين.

وزير الشباب والرياضة يشهد  مؤتمر الإعلان عن بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية
وزير الشباب والرياضة يشهد  مؤتمر الإعلان عن بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

أشرف صبحي يلتقي منتخب السلة قبل خوض منافسات الأفروباسكت 2025

فيما التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر لكرة السلة، وذلك قبل خوضهم منافسات بطولة الأفروباسكت 2025، وذلك بحضور الدكتور عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، واعضاء مجلس الادارة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاعبي منتخب السلة أن المشاركة مع منتخب مصر يمثل شرف لكل لاعب وواجب وطني تجاه الوطن، مؤكدًا على دعم الدولة الكامل للمنتخبات الوطنية وحرص الوزارة على متابعة استعدادات أبطال مصر وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم لتحقيق أفضل النتائج في المحافل القارية والدولية.

أشرف صبحي يلتقي منتخب السلة قبل خوض منافسات بطولة الأفروباسكت 2025
أشرف صبحي يلتقي منتخب السلة قبل خوض منافسات بطولة الأفروباسكت 2025

وحرص جميع لاعبي المنتخب على التأكيد على ما ذكره الوزير وحرصهم على رفع علم مصر عاليا خفاقا فى شتي المناسبات.

أشرف صبحي يلتقي منتخب السلة قبل خوض منافسات بطولة الأفروباسكت 2025
أشرف صبحي يلتقي منتخب السلة قبل خوض منافسات بطولة الأفروباسكت 2025

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني منافسات بطولة الأفروباسكت، والمقرر إقامتها فى أنجولا خلال الفترة من 12 إلى 24 أغسطس المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي رفع الأثقال بطولة العالم لرفع الأثقال

مواد متعلقة

أشرف صبحي يلتقي منتخب السلة قبل خوض منافسات الأفروباسكت 2025

رفع الأثقال، غضب في المنتخب بعد إحالة بطل العالم للتحقيق

الأكثر قراءة

أول تعليق من وسام أبو علي بشأن ما أثير عن فشل قيده في كولومبوس الأمريكي

شاهد هدف ياسين مرعي الأول مع الأهلي أمام بتروجيت

رسميا، رابطة الأندية تعلن تأخير مباريات الدوري الممتاز ساعة بسبب ارتفاع الحرارة

حادث مأساوي.. انتشال 4 جثث من مستنقع مائي وإنقاذ مصاب بالفيوم

فاروق جعفر يكشف حقيقة ما أثير عن تدهور الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

خلل بترتيب الأسئلة، أزمة نموذج (ج) تشعل الغضب بين أولياء أمور طلاب الثانوية العامة

ظهرت الآن، نتائج المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة على موقع التنسيق

قبل ساعات من إعلان الصفقة، الفلسطيني عدي الدباغ يحل 3 أزمات للزمالك

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأحد

آخر التطورات في سعر النحاس بالسوق اليوم

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

ذهب بكميات ودولارات بالملايين وأخطر مخدر وسلاح.. مفاجآت في القبض على التيك توكرز.. واعترافات مثيرة بالتحقيقات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الموز في المنام وعلاقته بقدوم الثروة والرزق الكثير

من قصص القرآن الكريم، هل الأسباط أبناء يعقوب وإخوة يوسف؟ وهل هم أنبياء؟

هل يجوز التيمم حال انقطاع المياه يومًا كاملًا؟ أمينة الفتوى تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads