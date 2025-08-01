الجمعة 01 أغسطس 2025
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حوادث

غدا، نظر دعوى تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة يدويا

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت أولى جلسات الدعوى المقامة لتصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة يدويا، لعدم دقة النتائج الصادرة.

تقدم محامٍ بدعوى قضائية يطالب خلالها بتصحيح أوراق إجابات

وتقدم محامٍ بدعوى قضائية يطالب خلالها بتصحيح أوراق إجابات عدد من طلاب الثانوية العامة يدويا، لعدم دقة النتائج الصادرة بشأن الطلاب.

ومن جانبها، تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تقديم التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.

وفتحت الوزارة باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة 15 يومًا، بدأت اعتبارًا من يوم الأحد الماضي الموافق 27 يوليو 2025.

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