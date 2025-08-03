جيش الاحتلال: داهمنا 4 مناطق في جنوبي سوريا خلال الليل

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: داهمنا 4 مناطق في جنوبي سوريا خلال الليل.

وأضاف جيش الاحتلال: تمت مصادرة أسلحة خلال توغل ليلي في جنوبي سوريا.

وزعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأسبوع الماضي قائلا: “سنواصل العمل على حماية الدروز في سوريا”.

نتنياهو يتصرف كمجنون ويقصف كل شيء طوال الوقت

في سياق متصل، قال مسؤولون في البيت الأبيض لموقع "أكسيوس"، في وقت سابق من الشهر الماضي: إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خرج عن السيطرة ويتصرف كمجنون وكطفل، محذرين من أن صبر ترامب يوشك أن ينفد.

وأوضح مسئول في البيت الأبيض أن نتنياهو تصرف كمجنون، ويقصف كل شيء طوال الوقت، وهذا قد يقوض ما يحاول ترامب تحقيقه.

ووفقا لـ أكسيوس، قال مسئول أمريكي: إن الشكوك تزايدت داخل إدارة ترامب تجاه نتنياهو، ويشعرون بأنه متهور ومستعد لاستخدام القوة ويتسبب في الكثير من الفوضى، مضيفا: "أحيانا يصبح نتنياهو مثل طفل يرفض أن يطيع".

وقال 6 مسئولين أمريكيين لـ"أكسيوس" إنه رغم التوصل إلى وقف إطلاق النار في سوريا، بوساطة أمريكية، فإن القلق ازداد في البيت الأبيض من نتنياهو وسياسته الإقليمية.

وأشار الموقع إلى أن ترامب امتنع عن انتقاد نتنياهو علنا، وليس من الواضح ما إذا كان يشارك مستشاريه شعور الإحباط من نتنياهو، أو قلقهم بشأن تصرفات دولة الاحتلال في سوريا.

ضغوط داخلية من الأقلية الدرزية في إسرائيل واعتبارات سياسية أخرى

وبخصوص القصف الإسرائيلي لسوريا، زعم مسئول أمريكي: "قصف سوريا فاجأ الرئيس والبيت الأبيض. الرئيس لا يحب أن يشاهد في التلفاز قصف دولة.. هو يسعى لتحقيق السلام فيها وأعلن عن مبادرة ضخمة لإعادة إعمارها".

وذكر الموقع أن وزير الخارجية مارك روبيو طلب من نتنياهو وقف القصف، وقد وافق نتنياهو مقابل انسحاب الجيش السوري من السويداء.

وأوضح "أكسيوس" أن مسئولين كبارا في البيت الأبيض تقدموا بشكاوى مباشرة إلى ترامب بشأن نتنياهو.

وقال موقع "أكسيوس": إن البيت الأبيض يعتقد بشكل عام أن نتنياهو بادر إلى قصف سوريا بسبب ضغوط داخلية من الأقلية الدرزية في إسرائيل واعتبارات سياسية أخرى.

وقال مسئول أمريكي: "أجندة نتنياهو السياسية تغلب عليه. وسيكون ذلك خطأ كبيرا له على المدى الطويل".

وأضاف مسئول آخر أن الإسرائيليين لا يدركون مقدار الضرر الذي ألحقوه بمكانتهم في البيت الأبيض.

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