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رياضة

الاتحاد السعودي لكرة القدم يرفع فاتورة استقدام الحكام الأجانب لـ300 ألف ريال

منافسات الدوري السعودي،
منافسات الدوري السعودي، فيتو

الدوري السعودي، زاد الاتحاد السعودي لكرة القدم من التكلفة المالية لاستقدام حكام أجانب، في دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وأتاح استقدام حكم أجنبي رابع، فيما اشترط تقديم الأندية طلباتها الخاصة بالأطقم الأجنبية، قبل 21 يومًا من مباراة الدوري مقارنةً بـ 14 يوما بالموسم الماضي.

آلية طلب الحكام الأجانب في الدوري السعودي

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيانٍ الأحد، عن اعتماد لجنة الحكام آلية طلب طواقم الحكام غير السعوديين لنسختي موسم 2025- 2026 من الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين.

وعلى عكس الموسم الماضي، يخلو الإعلان عن الآلية من الإشارة إلى عمل اللجنة على الاستعانة بأفضل الحكام الدوليين المتاحين في وقت الطلب.

وبقيت مدة الـ 14 يومًا قبل مباريات الكأس على حالها، فيما غيّرت اللجنة المدة في الدوري إلى 21 يومًا.

مانويل نافارو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي، فيتو
مانويل نافارو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي، فيتو

ارتفاع فاتورة استقدام الحكام الأجانب بالدوري السعودي

وارتفعت التكلفة من 175 ألف ريال للطاقم المؤلف من 4 حكام أجانب إلى 300 ألف ريال.

والحكام الأربعة الأساسيون في الطاقم هم حكم الساحة، والمساعد الأول، والمساعد الثاني، وحكم تقنية الفيديو «VAR».

وتشدد الآلية الجديدة على إرسال الطلبات عبر نظام «MySAFF» الإلكتروني الخاص باتحاد اللعبة، وإيداع المبلغ مع الطلب.

وعلى غرار الموسم الماضي، تمنح الآلية الأندية حق الطلب دون سقف عددي محدد للمباريات وبصرف النظر عما إذا كان النادي مستضيفًا أم ضيفًا.

كذلك، إذا تقدَّم أكثر من نادٍ بطلبٍ للمباراة ذاتها، تعتمِد اللجنة الطلب المكتمل أوّلًا، فيما يحق للنادي إلغاء طلبِه قبل موعد المباراة بسبعة أيامٍ على الأقل على أن يستعيد المبلغ المدفوع وتُسند مباراته إلى طاقم محلي. 

وفي حال تعذُّر حضور الطاقم الأجنبي لأي سبب خارج عن الإرادة، تكلّف اللجنة، مثل الموسم الماضي، طاقمًا محليًا بالمباراة، وتعيد المبلغ المدفوع إلى صاحبه.

تقاسم فاتورة الحكام الأجانب بين الناديين المتنافسين

وتتيح الآلية الجديدة إمكانية اشتراك الناديين، الضيف والمضيف، في تقديم الطلب، وتقاسم التكلفة، شريطة رفع خطاب مشترك عبر النظام الإلكتروني يوضح أسباب الاشتراك في الطلب.

وأكد بيان الاتحاد حرص إدارته على تغطية رسوم استقدام الطاقم الأجنبي تكاليفه الفعلية، من مكافآت لأفرادِه وتكاليف سفر وحجوزات سكن وإعاشة وتنقلات.

الاتحاد السعودي يتكفل بدفع العجز المالي

وأوضح: «الرسوم المعتمدة في المواسم السابقة لم تكن وفق تقارير الحسابات المالية المعتمدة كافية لتغطية التكاليف، حيث تكفل الاتحاد السعودي لكرة القدم بدفع العجز المالي».

ووفق البيان، تسري آلية الموسم الماضي على مباريات كأس السوبر السعودي، التي تحتضنها هونج كونج الشهر الجاري.

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