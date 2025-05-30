الاتحاد بطلا لكأس الملك السعودي بالفوز على القادسية 3-1 (فيديو وصور)

حقق فريق الاتحاد، بطولة نهائي كأس الملك السعودي 2025 (كأس خادم الحرمين الشريفين)، بعد الفوز على نظيره القادسية، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب الإنماء بجدة.

أهداف مباراة الاتحاد ضد القادسية

تقدم الاتحاد بهدفين عن طريق كريم بنزيما وحسام عوار في الدقائق 34 و43، فيما جاء هدف القادسية من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول سجلها أوباميانج.

وفي الدقيقة 90+4 سجل كريم بنزيما هدفه الثاني وهدف الاتحاد الثالث ليقضي على آمال القادسية.

تشكيل الاتحاد ضد القادسية

في حراسة المرمى: رايكوفيتش.

في خط الدفاع: عبد الإله العمري - دانيلو بيريرا - ماريو ميتاي - مهند الشنقيطي.

في خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - حسام عوار.

في خط الهجوم: ستيفن بيرجوين - كريم بنزيما - موسى ديابي.

تشكيل القادسية ضد الاتحاد

في حراسة المرمى: كاستيلاس.

في خط الدفاع: ذكري، ناتشو، أبو الشامات وألفاريز.

في خط الوسط: نيثان، العمار وإيكي.

في خط الهجوم: كاميرون، كينيونيس وأوباميانج.

مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس الملك السعودي 2025

ودخل اتحاد جدة اللقاء بمعنويات عالية بعد أسبوعين فقط من تتويجه بلقب دوري روشن السعودي.

في المقابل، كان القادسية يتمنى تحقيق أول ألقابه في كأس الملك، خاصة وأنه أنهى موسمه الأول منذ عودته لدوري روشن في المركز الرابع.

وتأهل الاتحاد إلى النهائي بعد تجاوز الشباب بنتيجة (3-2)، بينما عبر القادسية اختبار الرائد بهدف نظيف.

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