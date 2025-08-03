ضبط سيدة حاولت إتلاف سيارة نقل باستخدام سلاح أبيض عقب تداول فيديو بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام سيدة بمحاولة إتلاف إطار سيارة نقل وقطع الوصلات الكهربائية الخاصة بها مستخدمة سلاحًا أبيض، وذلك بمحافظة الشرقية.

ضبط سيدة حاولت إتلاف سيارة نقل

بالفحص والتحري، تم تحديد مرتكبة الواقعة، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بالشرقية. وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة، مبررة ذلك برفضها توقف قائد السيارة أمام ورشة صيانة أسفل العقار الذي تقيم فيه، وتم ضبط السلاح المستخدم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

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