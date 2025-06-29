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إجراءات "الوطنية للانتخابات" للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم في مجلس الشيوخ

الهيئة الوطنية للانتخابات،
الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتو

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي الانتهاء من معاينة كافة مقار اللجان الانتخابية العامة ولجان الاقتراع الفرعية، استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جاهزية مقار اللجان الانتخابية وتوافر الشروط اللازمة لها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارات التعليم والصحة والشباب والرياضة وهيئة الأبنية التعليمية.

 

وأشارت إلى وضع كافة التيسيرات للناخبين كبار السن، وكذلك لذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية من خلال توفير الأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع التي تعينهم على التصويت بسهولة ويسر.

 

يأتي ذلك في إطار حرصها على تعزيز المشاركة الشعبية وضمان ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في اختيار ممثليهم. 

 

وتتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الإجراءات والتيسيرات داخل اللجان الفرعية لتسهيل عملية التصويت خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأهمها: 

 

توفير مقاعد متحركة وممرات ممهدة  لتسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى مقر اللجنة دون عناء.

وجود موظفين مدربين داخل كل لجنة  لمساعدة الناخبين في التعرف على إجراءات التصويت وتوجيههم داخل اللجنة.

تقسيم الناخبين حسب أرقام مسلسلة لتفادي الزحام وضمان انسيابية دخولهم إلى صناديق الاقتراع.

تخصيص لافتات إرشادية واضحة  تسهّل على المواطن التعرف على رقم لجنته الفرعية ومكانها داخل المدرسة أو المركز الانتخابي.

تشديد الإجراءات التنظيمية خارج وداخل مقار اللجان بالتنسيق مع أجهزة الأمن، لضمان سلاسة الدخول والخروج دون تزاحم.

 

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