الأحد 03 أغسطس 2025
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حوادث

استدعاء صاحب مخزن بشارع ترعة الزمر اندلع فيه حريق لسماع أقواله

حريق مخزن، فيتو
حريق مخزن، فيتو

أمرت نيابة الجيزة باستدعاء صاحب مخزن مكون من 3 طوابق، اندلع فيه حريق كبير، بشارع ترعة الزمر بالعمرانية. 

وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق، لإعداد تقرير وافٍ عن الحادث، وسماع أقوال شهود العيان. 

وكشفت المعاينة الأولية، أن النيران اندلعت داخل مخزن يحتوي على مواد قابلة للاشتعال، دون وقوع خسائر في الأرواح، فيما يجري حصر التلفيات ومعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، والتأكد من تراخيص المكان. 

حريق في مخزن بترعة الزمر اليوم

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا باندلاع النيران داخل أحد المخازن المتاخمة لوحدات سكنية، ما دفعها إلى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار والمباني المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوقوع حريق داخل منزل بعقار فى شارع ترعة الزمر بالعمرانية، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية إلي موقع الحريق وجار السيطرة عليه. 

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