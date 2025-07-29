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حوادث

الحماية المدنية تجري عملية تبريد لـ مخزن اشتعلت فيه النيران بمصر الجديدة

اندلاع حريق، فيتو
اندلاع حريق، فيتو

أجرى رجال الحماية المدنية بالقاهرة عملية تبريد لـ مخزن مواد تنظيف السيارات بالطابق الأرضي وشقة بأحد العقارات مكون من 3 طوابق بمنطقة مصر الجديدة،  لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

ورجحت المعاينة الأولية، أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع الحريق، الذي لم يسفر عن خسائر في الأرواح.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت  بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن مواد تنظيف السيارات بالطابق الأرضي وشقة بأحد العقارات مكون من 3 طوابق بمنطقة مصر الجديدة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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