الأحد 03 أغسطس 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية في فيصل

إطفاء حريق
إطفاء حريق

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل للوقوف على أسباب الحادث وحصر التلفيات. 

 

وكشفت المعاينة أن ماسا كهربائيا في الوصلات الداخلية سبب في اندلاع الحريق، الذي امتد إلي باقي محتويات الشقة، وتسبب في تفحم أجزاء كبيرة منها. 

 

حريق شقة سكنية في فيصل

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في فيصل وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.

 

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، كما أمرت باستدعاء مالك الشقة للاستماع لأقواله. 

 

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نيابة الجيزة غرفة عمليات النجدة أمن الجيزة

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