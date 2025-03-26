الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ماذا يعني IPA في تطبيق إنستاباي؟

انستاباي
انستاباي

يتساءل الملايين ماذا يعني IPA في تطبيق إنستاباي المستخدم في السوق المصرفي حاليًّا.

وكشف مسؤولو تطبيق إنستاباي أن عنوان الدفع اللحظي و/أو IPA”: هو عنوان مرجعي يحدده المستخدم ويمثل كل حساب مسجل على InstaPay ويكون عبارة عن اسم يختاره المستخدم “@instapay” مثل “Name@instapay”، ويتم استخدم عنوان الدفع اللحظى في تبادل المعاملات المالية.

وفي سياق متصل أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.

يأتي هذا الإعلان في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.

وحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق "إنستاباي" لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًّا للمعاملة الواحدة. كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية. 

 

وتأتي هذه الخطوة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده تطبيق "إنستاباي" منذ إطلاقه في أبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية.

وأكدت الشبكة التزام "إنستاباي" بتقديم حلول مالية رقمية تنافسية، مع توفير قنوات دعم متعددة لمساعدة العملاء في أي استفسارات تتعلق بالرسوم الجديدة عبر قنوات التطبيق الرسمية، مع التأكيد على اتباع أعلى معايير الشفافية من خلال توضيح الرسوم المستحقة على المعاملات عبر التطبيق قبل تنفيذها.

والجدير بالذكر أن عدد مستخدمي تطبيق "إنستاباي" قد بلغ 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين، وضمان استمرار تقديم خدمات الشبكة وتطبيق "إنستاباي" بأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي.

 

يبحث العديد من العملاء عن طريقة للتصرف حال فقدان رقم المرور على تطبيق انستاباي، وأوضح مسئولون تطبيق إنستاباي أن الحل من خلالها اتباع عدة خطوات عبر إدارة الحسابات.

 

وتشمل قائمة الحلول للعملاء حال فقدان ونسيان رقم المرور علي تطبيق إنستاباي ما يلي:

اضغط على الحساب الذي تريد الذي تريد إعادة ضبط الرقم السري الخاص به

إضغط على إعادة ضبط/ إلغاء حظر رقمك السري (IPN PIN)

أدخل بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بك والرقم السري الخاص بها.

 

سوف تتلقى رسالة نصية قصيرة بها كلمة السر لمرة واحدة OTP.

أدخل OTP.

قم بتعيين رقم سري IPN PIN جديد.
 قم بتأكد الرقم السري IPN PIN.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

InstaPay المعاملات المالية تطبيق انستاباي انستاباي شبكة المدفوعات اللحظية السوق المصرفي

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة الأرجنتين ضد البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026

دا بيمثل مصر، أول رد فعل من حسام حسن على اللفظ الخارج من مصطفى محمد

بعد الفوز على سيراليون، سيناريوهات تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026

3 فوائد لمشي الصائمين في رمضان وهذا أفضل توقيت لممارسته

بعد ضبط المتهم، الأمن يكشف ملابسات فيديو خطف الأطفال وتجارة الأعضاء البشرية في المنيا

لازم يعتذر لشعب مصر، حسام حسن يكشف لأول مرة لـ"فيتو" سر استبعاد إمام عاشور من المنتخب

في غياب ميسي، الأرجنتين تنصب السيرك للبرازيل وتضربها بالأربعة بتصفيات كأس العالم (فيديو)

حالة الطقس اليوم الأربعاء، ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ونشاط للرياح

منوعات

المزيد

شبكة صينية سرية تستدرج موظفين أمريكيين مفصولين

نسبة إشغال السجون وصلت إلى 180%، الأردن يجري تعديلات على قانون العقوبات

نيزك يخترق سماء عدة مدن مغربية

صانع نبيذ فرنسي يُنتج أكثر من نصف مليون زجاجة مزورة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 25/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 25-3-2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة مجودة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر الفرماوي (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 26 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية