إنفانتينو يغادر العلمين الجديدة ويترك أسرته

غادر السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، مدينة العلمين الجديدة اليوم الأحد، متجها إلى سويسرا لعقد جلسة مع رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر.

إنفانتينو غادر العلمين الجديدة بمفرده، حيث ترك أسرته لاستكمال الإجازة على شواطئ العلمين.

مدبولي يرحب برئيس الفيفا خلال قضائه عطلته في العلمين الجديدة

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص على الاتصال هاتفيا بـ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، للترحيب به في مصر.

جاء ذلك على هامش لقاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالسيد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وذلك بحضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص على إجراء اتصال هاتفي مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، للترحيب به في مصر، وتوجيه الشكر على اختياره قضاء عطلته بصحبة أسرته في مصر وخاصة مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس مدى الثقة الدولية في المقصد السياحي المصري، ويبرهن على ما تتمتع به مصر من أمن واستقرار، ومكانة متقدمة على خريطة السياحة العالمية، كما يجسد جاذبية المدن المصرية الحديثة، وعلى رأسها العلمين الجديدة، بما توفره من مقومات متكاملة تجعلها وجهة مفضلة للزائرين من مختلف دول العالم.

رئيس الفيفا يختار العلمين الجديدة لقضاء عطلته مع أسرته

والتقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلال قضاء عطلته بمدينة العلمين، وذلك بحضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

ورحب الدكتور أشرف صبحى بزيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى مصر، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة المهمة، قائلا: "أرحب بـ جياني إنفانتينو في مصر، وأشكره على اختياره مدينة العلمين لقضاء عطلته مع الأسرة بها".

كما توجه وزير الشباب والرياضة بالشكر للمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على توجيه الدعوة لرئيس الاتحاد الدولي لقضاء عطلته مع الأسرة في مصر.

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