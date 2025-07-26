بعد أزمات فينيسيوس جونيور، هل يتحقق حلم رئيس ريال مدريد بالتعاقد مع هالاند؟

ذكرت تقارير إخبارية إسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يتطلع ويحلم بالجمع بين الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إرلينج هالاند في فريق واحد وتشكيلة واحدة، لكن ذلك سيكون مشروطا ببيع البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وخرج ريال مدريد من موسم 2024 ـ 2025 بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها، بعد أن فشل في الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا (وكأس السوبر الأوروبي)، وأخفق في التتويج بثلاثة ألقاب أخرى وهي كأس الملك وكأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية 2025 التي فاز بها تشيلسي في يوليو الجاري.

ومع انضمام كيليان مبابي، النجم الفرنسي، هداف كأس العالم 2022، إلى الفريق الملكي، ساد الاعتقاد أن الريال سيأتي على كل منافسيه بوجود مبابي وفينيسيوس جونيور، ولكن بمرور المباريات والإخفاقات تأكد للجميع أن مبابي وفينيسيوس في فريق واحد كان عاملا معرقلا للفريق.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" القريبة من ريال مدريد أن انضمام النجم النرويجي لمانشستر سيتي إلى الفريق الملكي لا تبدو مهمة سهلة المنال، ولكن العلاقة المتوترة بين ريال مدريد وفينيسيوس جونيور قد تدفع نحو صفقة القرن بالنسبة إلى فريق المدرب تشابي ألونسو.



أضافت: "طلب فينيسيوس من إدارة نادي ريال مدريد الحصول على نفس المبلغ الذي يحصل عليه كيليان مبابي، زميله في الفريق، من أجل الموافقة على تمديد عقده وهذا ما أجل عملية التوقيع على العقد الجديد كما ألقى بظلاله على علاقة الطرفين".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عدم توقيع عقد التجديد حتى الآن، وتوقف المفاوضات مع ريال مدريد قد يفضي إلى التفريط في فينيسيوس على الأرجح لفريق من كبار الدوري السعودي، مما سيفتح الباب نحو التعاقد بالفعل من هالاند.



وترجح "كادينا سير" بأن فلورنتينو بيريز سيسعى لضم إرلينج هالاند إلى ريال مدريد إذا تم بيع فينيسيوس جونيور خلال الصيف الجاري، رغم أن المفاوضات مع مانشستر سيتي ستتطلب وقتا بالنظر إلى أن عقد النجم النرويجي مع فريقه ينتهي في يونيو 2034.

وأضافت: "لطالما كان حلم بيريز الجمع بين مبابي وهالاند في الفريق ولكن ذلك سيكون رهين بيع فينيسيوس جونيور".

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