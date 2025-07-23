النداهة، صور فينيسيوس جونيور مع 4 فتيات دفعة واحدة بأحد الشواطئ تثير الجدل

يبدو أن بريق نجم البرازيل فينيسيوس جونيور جناح أيسر ريال مدريد الإسباني، بدأ يخفت، حيث قادته أضواء الشهرة لطريق خاطئ تهدد مسيرته وتهدد بخروجه من قلعة “الميرينجي”.

وتوترت علاقة، فينيسيوس جونيورجناح أيسر ريال مدريد الإسباني، مع إدارة ناديه وسط غموض حول مستقبل اللاعب.

ويرتبط فينيسيوس بعقد يمتد حتى صيف 2027، ولكن تقارير صحفية أشارت إلى احتمالية خروج اللاعب البرازيلي من قلعة "الميرينجي" بحثًا عن تجربة جديدة.

أحد أسباب هذه التكهنات يتمثل في التراجع الكبير الذي يعيشه فينيسيوس خلال الشهور الأخيرة وتحديدًا منذ بداية العام الجاري.

ولم يقدم الجناح الأيسر صاحب الـ 25 عامًا المستوى المأمول في منافسات كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

واكتفى فينيسيوس بتسجيل هدف وصناعة آخر في مشاركته ببطولة كأس العالم مع ريال مدريد التي ودعها فريقه من نصف النهائي على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.

Vini hit pause. Valverde hit play.



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إجازة فينيسيوس تثير الجدل

يتواجد نجم ريال مدريد حاليًّا في البرازيل لقضاء عطلته الصيفية قبل بدء الإعداد للموسم الجديد.

وانتشرت صور مثيرة للنجم البرازيلي أثناء عطلته في أحد الشواطئ في بلاده رفقة 4 فتيات دفعة واحدة.

Vinicius Junior enjoying his vacation ❤️🇧🇷! pic.twitter.com/Lc4FG4wHrG — TwinVamos (@TwinVamos) July 22, 2025



ونالت صور فينيسيوس مع الفتيات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل واسعة بين مشجعي ريال مدريد الذين وجهوا انتقادات للاعب على مستواه الباهت في الموسم الماضي.



ولم يصدر أي تعليق من جانب اللاعب البرازيلي حول الصور المنتشرة له مكتفيًا بقضاء عطلته دون الرد على أي تعليقات سلبية ضده.



وكان فينيسيوس قد ارتبط اسمه مؤخرًا بالرحيل إلى نادي ليفربول الإنجليزي في الموسم المقبل.

يشار إلى أن فينيسيوس قد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادمًا من فلامنجو البرازيلي.

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