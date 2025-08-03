لطلاب النظام الحديث، حسب مجموعك، اعرف كليتك بتنسيق الجامعات 2025
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، وذلك عقب الانتهاء رسميًّا من إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومكتب التنسيق.
الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات لطلاب النظام الحديث لطلاب الشعبة الأدبية
وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات لطلاب الشعبة الأدبية للنظام الحديث، وهي كالتالي:
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 299.5
ألسن كفر الشيخ 297
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 295
ألسن عين شمس 292
سياسة واقتصاد السويس 291
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 290
إعلام القاهرة 288.5
ألسن الفيوم 288.5
سياسة واقتصاد بني سويف 287.5
ألسن الغردقة 286
إعلام عين شمس 285
ألسن بني سويف 285
ألسن المنيا 283.5
إعلام المنوفية 282
ألسن سوهاج 282
ألسن أسوان 281.5
ألسن الأقصر 280.5
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 280
إعلام بني سويف 279
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 278.5
إعلام جنوب الوادي 277.5
آثار القاهرة 274.5
آثار الزقازيق بصان الحجر 274.5
آثار دمياط 274
آثار عين شمس 273.5
الاعاقة والتأهيل بني سويف 273.5
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 273
حقوق بور سعيد 271.5
آثار الفيوم 271.5
آثار أسوان 269.5
آثار ولغات مطروح 269
آثار الأقصر 268
آثار جنوب الوادي 265.5
حقوق سوهاج 265.5
حقوق جنوب الوادي 264
آثار سوهاج 263.5
تربية الزقازيق 262
حقوق انتساب موجه سوهاج 261.5
تربية الإسكندرية 260.5
تربية عين شمس 260.5
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 258.5
آداب القاهرة 258
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 258
تربية المنصورة 257
تربية بور سعيد 256
فنون جميلة (فنون) حلوان 255.5
تربية بنها 255.5
تجارة القاهرة 254.5
تربية طنطا 254.5
تربية دمنهور 253
فنون جميلة (فنون) المنصورة 252.5
تجارة جنوب الوادي 251.5
تجارة عين شمس 251.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 251.5
آداب انتساب موجه القاهرة 251.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 251
آداب عين شمس 251
تجارة انتساب موجه القاهرة 250
تجارة وإدارة أعمال حلوان 249.5
حقوق أسوان 249.5
تجارة الإسكندرية 249
تربية كفر الشيخ 249
تربية المنيا 249
تجارة انتساب موجه عين شمس 248
آداب الإسكندرية 248
تجارة دمياط 248
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 247
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 247
تربية مطروح 247
حقوق كفر الشيخ 247
آداب انتساب موجه عين شمس 247
تجارة الزقازيق 246.5
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 246.5
تربية حلوان 245.5
آداب انتساب موجه الإسكندرية 245
آداب حلوان 244.5
تربية بنات عين شمس 244
تربية مدينة السادات 244
تربية السويس 244
تجارة بنها 243.5
آداب انتساب موجه حلوان 243.5
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 243.5
دار العلوم القاهرة 243.5
تربية دمياط 242.5
تجارة المنصورة 242.5
تربية الفيوم 242
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 242
حقوق المنيا 241.5
آداب بنها 241.5
تجارة انتساب موجه بنها 241
حقوق انتساب موجه أسوان 241
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 240
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 240
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 240
تجارة المنوفية بشبين الكوم 239.5
فنون جميلة (فنون) المنيا 239.5
آداب انتساب موجه بنها 239.5
تربية الغردقة 239.5
تجارة أسوان 239
تجارة انتساب موجه دمياط 239
تجارة انتساب موجه الزقازيق 238.5
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 238.5
تربية أسوان 238.5
تجارة دمنهور 238.5
آداب وعلوم إنسانية السويس 238
آداب بنات عين شمس 237
تربية بني سويف 237
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 237
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 236.5
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 236.5
فنون جميلة (فنون) أسيوط 236.5
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 236
تجارة انتساب موجه المنصورة 236
تجارة انتساب موجه دمنهور 236
تجارة بني سويف 235.5
تجارة طنطا 235.5
تربية أسيوط 235.5
تجارة أسيوط 235
تجارة بور سعيد 235
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 235
تجارة السويس 234.5
تربية سوهاج 234.5
تجارة انتساب موجه أسوان 234.5
تربية الاقصر 234
تجارة كفر الشيخ 234
تربية الوادي الجديد 233.5
تجارة سوهاج 233.5
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 233
تجارة العريش 233
حقوق الفيوم 233
تجارة انتساب موجه طنطا 233
رابط مباشر لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025
يمكنك الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على نتيجة التنسيق من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ثم أدخل رقم الجلوس والرقم السري ثم اضغط “عرض النتيجة”.
خطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق
• الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.
• الضغط على "المرحلة الأولى – نتيجة التنسيق".
• إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
• عرض نتيجة التنسيق التي تشمل: الكلية أو المعهد المرشح له الطالب، وبيانات الترشيح الرسمية.
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