لطلاب النظام الحديث، حسب مجموعك، اعرف كليتك بتنسيق الجامعات 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، وذلك عقب الانتهاء رسميًّا من إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومكتب التنسيق.

الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات لطلاب النظام الحديث لطلاب الشعبة الأدبية

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات لطلاب الشعبة الأدبية للنظام الحديث، وهي كالتالي:

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 299.5

ألسن كفر الشيخ 297

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 295

ألسن عين شمس 292

سياسة واقتصاد السويس 291

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 290

إعلام القاهرة 288.5

ألسن الفيوم 288.5

سياسة واقتصاد بني سويف 287.5

ألسن الغردقة 286

إعلام عين شمس 285

ألسن بني سويف 285

ألسن المنيا 283.5

إعلام المنوفية 282

ألسن سوهاج 282

ألسن أسوان 281.5

ألسن الأقصر 280.5

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 280

إعلام بني سويف 279

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 278.5

إعلام جنوب الوادي 277.5

آثار القاهرة 274.5

آثار الزقازيق بصان الحجر 274.5

آثار دمياط 274

آثار عين شمس 273.5

الاعاقة والتأهيل بني سويف 273.5

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 273

حقوق بور سعيد 271.5

آثار الفيوم 271.5

آثار أسوان 269.5

آثار ولغات مطروح 269

آثار الأقصر 268

آثار جنوب الوادي 265.5

حقوق سوهاج 265.5

حقوق جنوب الوادي 264

آثار سوهاج 263.5

تربية الزقازيق 262

حقوق انتساب موجه سوهاج 261.5

تربية الإسكندرية 260.5

تربية عين شمس 260.5

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 258.5

آداب القاهرة 258

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 258

تربية المنصورة 257

تربية بور سعيد 256

فنون جميلة (فنون) حلوان 255.5

تربية بنها 255.5

تجارة القاهرة 254.5

تربية طنطا 254.5

تربية دمنهور 253

فنون جميلة (فنون) المنصورة 252.5

تجارة جنوب الوادي 251.5

تجارة عين شمس 251.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 251.5

آداب انتساب موجه القاهرة 251.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 251

آداب عين شمس 251

تجارة انتساب موجه القاهرة 250

تجارة وإدارة أعمال حلوان 249.5

حقوق أسوان 249.5

تجارة الإسكندرية 249

تربية كفر الشيخ 249

تربية المنيا 249

تجارة انتساب موجه عين شمس 248

آداب الإسكندرية 248

تجارة دمياط 248

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 247

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 247

تربية مطروح 247

حقوق كفر الشيخ 247

آداب انتساب موجه عين شمس 247

تجارة الزقازيق 246.5

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 246.5

تربية حلوان 245.5

آداب انتساب موجه الإسكندرية 245

آداب حلوان 244.5

تربية بنات عين شمس 244

تربية مدينة السادات 244

تربية السويس 244

تجارة بنها 243.5

آداب انتساب موجه حلوان 243.5

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 243.5

دار العلوم القاهرة 243.5

تربية دمياط 242.5

تجارة المنصورة 242.5

تربية الفيوم 242

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 242

حقوق المنيا 241.5

آداب بنها 241.5

تجارة انتساب موجه بنها 241

حقوق انتساب موجه أسوان 241

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 240

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 240

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 240

تجارة المنوفية بشبين الكوم 239.5

فنون جميلة (فنون) المنيا 239.5

آداب انتساب موجه بنها 239.5

تربية الغردقة 239.5

تجارة أسوان 239

تجارة انتساب موجه دمياط 239

تجارة انتساب موجه الزقازيق 238.5

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 238.5

تربية أسوان 238.5

تجارة دمنهور 238.5

آداب وعلوم إنسانية السويس 238

آداب بنات عين شمس 237

تربية بني سويف 237

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 237

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 236.5

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 236.5

فنون جميلة (فنون) أسيوط 236.5

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 236

تجارة انتساب موجه المنصورة 236

تجارة انتساب موجه دمنهور 236

تجارة بني سويف 235.5

تجارة طنطا 235.5

تربية أسيوط 235.5

تجارة أسيوط 235

تجارة بور سعيد 235

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 235

تجارة السويس 234.5

تربية سوهاج 234.5

تجارة انتساب موجه أسوان 234.5

تربية الاقصر 234

تجارة كفر الشيخ 234

تربية الوادي الجديد 233.5

تجارة سوهاج 233.5

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 233

تجارة العريش 233

حقوق الفيوم 233

تجارة انتساب موجه طنطا 233

رابط مباشر لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

يمكنك الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على نتيجة التنسيق من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ثم أدخل رقم الجلوس والرقم السري ثم اضغط “عرض النتيجة”.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق

• الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

• الضغط على "المرحلة الأولى – نتيجة التنسيق".

• إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

• عرض نتيجة التنسيق التي تشمل: الكلية أو المعهد المرشح له الطالب، وبيانات الترشيح الرسمية.

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