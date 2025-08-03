الأحد 03 أغسطس 2025
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تنسيق الجامعات 2025 جميع المحافظات

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
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يعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، خلال مؤتمر صحفي بعد قليل بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

ويشهد المؤتمر حضور كل من: الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، وعدد من قيادات التعليم العالي.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه سيتم إتاحة نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 على الموقع الرسمي لمكتب التنسيق الإلكتروني، ويمكن للطلاب من جميع المحافظات على مستوى الجمهورية الاستعلام عنها من خلال الرابط: اضغط هنا لنتيجة المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2025، تفاصيل الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى 

 

تنسيق الجامعات 2025، طلاب النظام الحديث:

الشعبة العلمية: من 293 درجة فأكثر (91.56%) – بعدد طلاب: 21853

الشعبة الهندسية: من 283 درجة فأكثر (88.44%) – بعدد طلاب: 16577

الشعبة الأدبية: من 233 درجة فأكثر (72.81%) – بعدد طلاب: 54073

إجمالي طلاب المرحلة الأولى بالنظام الحديث: 92503 طالبًا

تنسيق الجامعات 2025، طلاب النظام القديم:

الشعبة العلمية: من 350 درجة فأكثر (85.37%) – بعدد طلاب: 1411

الشعبة الهندسية: من 335 درجة فأكثر (81.71%) – بعدد طلاب: 280

الشعبة الأدبية: من 270 درجة فأكثر (65.85%) – بعدد طلاب: 527

إجمالي طلاب المرحلة الأولى بالنظام القديم: 2218 طالبًا

وبذلك يصل إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى (من النظامين الحديث والقديم): 94721 طالبًا.

موعد بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه سيتم إعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية خلال نفس المؤتمر، بالإضافة إلى الفترة الزمنية المقررة للتسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال تسجيل رغبات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات منتصف الأسبوع الجاري، وتستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، لإتاحة الفرصة للطلاب من مختلف المحافظات لإدخال رغباتهم بهدوء.

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