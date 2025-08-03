الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وسام أبو علي يوافق على الانتقال للدوري التركي

وسام أبو علي، فيتو
وسام أبو علي، فيتو

يواجه الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الأهلي السابق، أزمة كبيرة، وذلك بعد فشل فريقه الجديد كولومبوس كرو، في إنهاء إجراءات تسجيله وقيده في قائمته؛ بسبب الحد الأقصى للمرتبات في الدوري الأمريكي.

لعنة الأهلي تطارد وسام أبو علي في أمريكا

وبات رحيل وسام أبوعلي من الدوري الأمريكي وشيكا، حيث كشفت مصادر أن اللاعب رفض مقترحا قدمه النادي الأمريكي بخفض راتبه حتى يتمكن من قيده في الموسم الجديد.

واقترب وسام أبو علي من الانتقال للدوري التركي من بوابة فريق طرابزون سبور، حيث بات من المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة إتمام الصفقة على سبيل الإعارة من أجل إنقاذ موسم اللاعب.

وسام أبو علي يوافق على الانتقال للدوري التركي

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب الفلسطيني أن وسام أبوعلي وافق على الانتقال للدوري التركي على سبيل الإعارة، على أن يعود لفريقه الأساسي بداية من الموسم المقبل 2026/ 2027.

وسام أبوعلي يودع جماهير النادي الأهلي

ووجه الفلسطيني وسام أبو علي المهاجم السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة هامة إلى ناديه السابق وجماهيره.

ونشر وسام رسالته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” إلى محمود الخطيب رئيس النادي وزملائه بالفريق وجماهير النادي الأهلي والتي جاءت كالتالي:

وسام أبو علي رسميا إلى كولومبوس كرو الأمريكي

وكان النادي الأهلي، قد أعلن رسميا في وقت سابق، في بيان رسمي، عن رحيل وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهت إدارة التعاقدات الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأمريكي على عقد شراء اللاعب وفقًا للنظام المتبع هناك، فيما خضع وسام أبو علي للكشف الطبي لبدء تفعيل التعاقد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وسام أبوعلي الأهلي الدوري الأمريكي كولومبوس كرو النادي الأهلي

مواد متعلقة

رحيل اضطراري، لعنة الأهلي تطارد وسام أبوعلي في أمريكا

الأهلي يخوض وديتي بتروجت ومنتخب الشباب بكرة الموسم الجديد

ريبيرو يستقر على مثلث هجوم الأهلي في الموسم الجديد

رضا سليم لاعب الأهلي يعود لحسابات سيراميكا

الأكثر قراءة

رحيل اضطراري، لعنة الأهلي تطارد وسام أبوعلي في أمريكا

رئيس الوزراء يصدر 15 قرارا جديدا

تنسيق كليات المرحلة الأولى 2025 علمي علوم بالدرجات

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله، بحوزته مخدرات وسلاح

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات كليات طب أسنان 2025

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات تنسيق كلية الطب البشري

لطلاب النظام الحديث، حسب مجموعك، اعرف كليتك بتنسيق الجامعات 2025

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأحد

آخر التطورات في سعر النحاس بالسوق اليوم

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

تنسيق كليات الطب 2025.. طب القاهرة في المقدمة بـ 303.5 درجة.. وأقل حد للقبول في أسوان بـ 298 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الوزير في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

الإفتاء توضح حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

تفسير حلم الخناق في المنام وعلاقته بمشاعر مكبوتة وصراعات داخلية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads