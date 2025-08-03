رحيل اضطراري، لعنة الأهلي تطارد وسام أبوعلي في أمريكا

يواجه الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الأهلي السابق، أزمة كبيرة تهدد مسيرته وتواجده في الدوري الأمريكي للموسم المقبل 2025/ 2026، وذلك بعد فشل فريقه الجديد كولومبوس كرو، في إنهاء إجراءات تسجيله وقيده في قائمته بسبب قواعد اللعب المالي النظيف وسقف الرواتب في بلاد العم سام.

لعنة الأهلي تطارد وسام أبوعلي في أمريكا

وبات رحيل وسام أبوعلي من الدوري الأمريكي وشيكا، حيث كشفت مصادر أن اللاعب رفض مقترحا قدمه النادي الأمريكي بخفض راتبه حتى يتمكن من قيده في الموسم الجديد.

واقترب وسام أبوعلي من الانتقال للدوري التركي من بوابة فريق طرابزون سبور، حيث بات من المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة إتمام الصفقة على سبيل الإعارة من أجل إنقاذ موسم اللاعب.

وسام أبوعلي يودع جماهير النادي الأهلي

ووجه الفلسطيني وسام أبو علي المهاجم السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة هامة إلى ناديه السابق وجماهيره.

ونشر وسام رسالته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” إلى محمود الخطيب رئيس النادي وزملائه بالفريق وجماهير النادي الأهلي والتي جاءت كالتالي:

وسام أبو علي رسميا إلى كولومبوس كرو الأمريكي

أعلن النادي الأهلي، رسميا أمس السبت، في بيان رسمي، عن رحيل وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهت إدارة التعاقدات الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأمريكي على عقد شراء اللاعب وفقًا للنظام المتبع هناك، فيما خضع وسام أبو علي للكشف الطبي لبدء تفعيل التعاقد.

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