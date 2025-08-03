أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية بكليات الحاسبات والمعلومات في تنسيق الجامعات 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، وذلك عقب الانتهاء رسميًّا من إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومكتب التنسيق.

أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية بكليات الحاسبات والمعلومات

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن بعض الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية بكليات الحاسبات والمعلومات وضمت كل من:

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم

حاسبات ومعلومات السويس علوم

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم حاسبات ومعلومات المنيا علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم

حاسبات ومعلومات طنطا علوم

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم

حاسبات ومعلومات العريش علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة

حاسبات ومعلومات قنا رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة

حاسبات ومعلومات العريش رياضة

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة

حاسبات ومعلومات السويس رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة

رابط مباشر لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

يمكنك الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على نتيجة التنسيق من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ثم أدخل رقم الجلوس والرقم السري ثم اضغط “عرض النتيجة”.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق

• الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

• الضغط على "المرحلة الأولى – نتيجة التنسيق".

• إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

• عرض نتيجة التنسيق التي تشمل: الكلية أو المعهد المرشح له الطالب، وبيانات الترشيح الرسمية.

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