الأحد 03 أغسطس 2025
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أخبار مصر

هيئة الإسعاف تكشف خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس الشيوخ

هيئة الاسعاف المصرية،
هيئة الاسعاف المصرية، فيتو

أعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، تفعيل خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ بكافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتعزيز وتكثيف الانتشار الإسعافي لتأمين عمليات الاقتراع للاستحقاق التشريعي لانتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 4 و5 أغسطس 2025، وكذلك جولة الإعادة يومي 27 و28 من الشهر ذاته.

تأمين محيط لجان الاقتراع وتوفير أقصى سبل الرعاية  

تضمنت خطة التأمين الطبي حشد أكثر من ٥٠٠٠ من أفراد الأطقم الإسعافية والطبية وفرق الدعم اللوجستي، مدعومين بأكثر من ٢٤٠٠ مركبة إسعافية، وذلك لتأمين محيط لجان الاقتراع وتوفير أقصى سبل الرعاية والتأمين لحشود الناخبين، وذلك في ضوء اللوائح التنظيمية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تشرف على سير العملية الانتخابية.

ضرورة تكثيف الانتشار الحر للمركبات الإسعافية 

كما أكد الدكتور عمرو رشيد أن خطة التأمين تطرقت إلى ضرورة تكثيف الانتشار الحر للمركبات الإسعافية داخل المدن والمتخللات السكنية لزيادة رقعة التغطية الإسعافية، مع الحفاظ على انتظام العمل بكافة الخدمات الإسعافية الطارئة، والتي يأتي في مقدمتها تأمين شبكة الطرق وتلبية الاستغاثات الطبية الطارئة، ووضعها كأولوية أولى، على أن تأتي حالات النقل المستقرة طبيًا، كالنقل للسكن والعيادات الطبية، في المرتبة الثانية.

وفي ذات السياق، أعلن الدكتور عمرو رشيد انتظام العمل بكافة غرف القيادة والتحكم بأسطول مركبات هيئة الإسعاف المصرية المنتشرة بكافة أرجاء الجمهورية، وكفاءة عمل مراكز تلقي بلاغات الخط الساخن ١٢٣ التابع لهيئة الإسعاف المصرية، مع إجراء مراجعة دقيقة لكفاءة شبكات اللاسلكي المسؤولة عن إدارة الأسطول الإسعافي، وأيضًا كفاءة عمل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة، والتي تمثل ركيزة أساسية لإدارة مثل تلك الفعاليات الضخمة.

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وفي ختام استعراضه للخطة، أعلن الدكتور عمرو رشيد تفعيل غرفة الأزمات والكوارث، والتي يرأسها الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وربطها بشكل مباشر مع غرف التحكم بوزارة الصحة والسكان لتنظيم وتنسيق عمليات الإخلاء الطبي للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

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